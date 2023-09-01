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LISTEN TO Элитные спортсмены Австралии «на исходе сил» из-за растущих расходов SBS Russian 01/09/2023 06:11 Play





Ведущие спортсмены Австралии сталкиваются с финансовыми трудностями, и доход многих ниже уровня бедности.





Данные получены в ходе опроса, проведенного Австралийским спортивным фондом, который показал, что почти половина лучших спортсменов страны зарабатывают менее 23 000 долларов в год.





Звезда мирового плавания Бронте Кэмпбелл - одна из тех, кто страдает от этой ситуации.





"Нам действительно нужно обратить на это внимание и убедиться, что на наши домашние Олимпийские игры мы сможем отправить огромное количество спортсменов. И те спортсмены, которые сейчас находятся на пути к успеху - это те, кто переживает эти трудности, и они будут звездами Игр 2032 года, поэтому нам действительно нужно планировать это заранее".





Отчет Австралийского спортивного фонда, в котором участвовали 2304 спортсмена из 60 видов спорта, показал, что двое из трех спортсменов в возрасте от 18 до 34 лет рассматривают возможность уйти из спорта.





Элитные спортсмены рассказали, что тратят больше денег на поездки и проживание на соревнованиях, чем на питание, что делает затраты и финансовую нестабильность основными проблемами.





Средний доход от всех источников для участников опроса составлял от 23 до 49 тысяч долларов.





Более трети опрошенных женщин заявили, что кризис стоимости жизни негативно сказался на их психическом здоровье.





И каждый второй опрошенный сказал, что воспользовался бы услугами по психическому здоровью, если бы они были доступны.





Исполнительный директор Австралийского спортивного фонда Патрик Уокер говорит, что проблеме необходимо уделить срочное внимание, так как риск ухода спортсменов из своих видов спорта представляет собой серьезную угрозу.





"Жизнь спортсмена очень неопределенная, и все это приводит к серьезным нагрузкам на их ментальное здоровье. Это действительно самая большая проблема, вытекающая из этого отчета. Двое из трех спортсменов в возрасте от 18 до 34 лет заявили, что рассматривали возможность бросить свой вид спорта. И если мы потеряем даже близкое к этому количество наших элитных спортсменов, это создаст огромную проблему для краткосрочных результатов, а также для формирования кадровой базы в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене, поэтому это серьезная проблема".





На спортсменов, подающих надежды на пути к Австралийской Паралимпиаде, также оказывается давление.





Миша Гиннс стремится войти в команду по бадминтону Para Falcons в Париже.





Она начала кампанию по самофинансированию с поддержкой Австралийского спортивного фонда, чтобы покрыть ожидаемые расходы в размере 50 000 долларов





"Жизнь спортcмена-паралимпийца обычно связана с некоторыми проблемами со здоровьем. Я посещаю физиотерапевта два раза в неделю, массажиста, врача-подолога, поэтому у меня значительные медицинские расходы, чтобы поддерживать свою функциональность и способность играть в бадминтон. Кроме того, мне приходится оплачивать использование инвалидной коляски, регулярное обслуживание этой коляски. Замена деталей на коляске также требует дополнительных расходов, и многие из них не покрываются через Национальную схему страхования по инвалидности (NDIS) или другие форм поддержки".





Бывшая олимпийская и мировая чемпионка по плаванию Бронте Кэмпбелл говорит, что наибольшие расходы, которые она понесла в течение своей карьеры, были связаны с травмами.





Г-жа Кэмпбелл утверждает, что поначалу поддержка по восстановлению от травм была хорошей, но вкоре расходы начали превышать суммы поддержки.





Она опасается, что вскоре олимпийская слава будет доступна только тем, кто сможте финансово это себе позволить.





"Финансовое давление играет очень важную роль, особенно когда спортсмены становятся старше и перестают полагаться на поддержку родителей. И как раз ключевой аспект этого тот, что мы не должны полагаться на банк мамы и папы, потому что это означает, что только спортсмены из состоятельных семей могут попасть в большой элитный спорт. А так быть не должно".



