Илон Маск отказывается финансировать Starlink в Украине

SBS на русском языкеOther ways to listen Илон Маск отказывается финансировать Starlink в УкраинеPlay03:36SBS на русском языкеOther ways to listen Илон Маск больше не хочет оплачивать Starlink для Украины Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (4.41MB)Published 15 October 2022 at 9:13amBy SBS RussianSource: SBS С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. В твиттере Маск написал, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц.Published 15 October 2022 at 9:13amBy SBS RussianSource: SBSСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesОт Сиднея до Киева, от Китая до Израиля: История семьи Топчий как история 20-го векаНовости SBS на русском языке - 14.10.2022Клетки человеческого мозга в чашке Петри могут играть в понг, но должны ли они?Программа SBS Russian — эфир от 13.10.22