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Илон Маск отказывается финансировать Starlink в Украине

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Elon Musk lanza ofensiva para comprar y "destapar" a Twitter

Илон Маск больше не хочет оплачивать Starlink для Украины Source: AAP

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Published 15 October 2022 at 9:13am
By SBS Russian
Source: SBS

С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. В твиттере Маск написал, что сейчас поддержка терминалов стоит компании около 20 миллионов долларов в месяц.

Published 15 October 2022 at 9:13am
By SBS Russian
Source: SBS
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