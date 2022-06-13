Экологические последствия войны в Украине

An elderly woman, Alina, 76 years old living in Siversk, laments with the smoke of a bombed train station going in the air in the background.

Source: AAP Image/Rick Mave / SOPA Images/Sipa USA

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Евгений Симонов, эколог и активист-общественник, рассказал SBS Russian о новой рабочей группе специалистов со всего мира, которая отслеживает и анализирует экологические последствия войны в Украине и за ее пределами.

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