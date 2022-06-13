Экологические последствия войны в УкраинеPlay10:59 Source: AAP Image/Rick Mave / SOPA Images/Sipa USAGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (10.07MB) Евгений Симонов, эколог и активист-общественник, рассказал SBS Russian о новой рабочей группе специалистов со всего мира, которая отслеживает и анализирует экологические последствия войны в Украине и за ее пределами.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод