Эвакуация животных в Харькове: «Мой дом сейчас как Ноев ковчег»

Feldman Ecopark animals rocket bomb

Pigglet and lamb standing next to a rocket that fell on the territory of Feldman Ecopark Source: Feldman Ecopark

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Александр Фельдман, владелец Фельдман Экопарк под Харьковом, рассказал SBS Russian о том, как волонтеры спасают животных из-под ракетных обстрелов

На прошлой неделе в социальных сетях распространилось
видео
: молодой человек-волонтер везет группу кенгуру в машине, эвакуирует их из-под обстрелов из Фельдман Экопарка под Харьковом. 

Фельдман Экопарк находится в самой горячей зоне конфликта с первого дня войны. Он расположен на разграничительной линии, поэтому снаряды падают прямо в клетки к животным или в их загоны. Многие животные уже погибли от разрыва сердца или от прямого попадания снарядов. Два работника экопарка погибли под обстрелом, когда пытались покормить питомцев.

За последний месяц Благотворительному фонду Александра Фельдмана помогли уже более двух тысяч человек. Все полученные средства Благотворительный фонд
тратит
на сбор, доставку и раздачу гуманитарной помощи жителям Харькова, а также на эвакуацию и питание животных экопарка.

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