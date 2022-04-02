Эвакуация животных в Харькове: «Мой дом сейчас как Ноев ковчег»

: молодой человек-волонтер везет группу кенгуру в машине, эвакуирует их из-под обстрелов из Фельдман Экопарка под Харьковом.

На прошлой неделе в социальных сетях распространилось

Фельдман Экопарк находится в самой горячей зоне конфликта с первого дня войны. Он расположен на разграничительной линии, поэтому снаряды падают прямо в клетки к животным или в их загоны. Многие животные уже погибли от разрыва сердца или от прямого попадания снарядов. Два работника экопарка погибли под обстрелом, когда пытались покормить питомцев.





За последний месяц Благотворительному фонду Александра Фельдмана помогли уже более двух тысяч человек. Все полученные средства Благотворительный фонд

на сбор, доставку и раздачу гуманитарной помощи жителям Харькова, а также на эвакуацию и питание животных экопарка.