Некоторые визовые сборы вернут или отменят, чтобы поддержать владельцев временных виз

((ТРАНСКРИПТ))





Федеральное правительство идет на уступки для обладателей действующих виз, заявляя, что они вернут деньги или отменят сбор за подачу нового заявления для отдельных категорий временных виз, держатели которых пострадали от ограничений на поездки из-за коронавируса.





Временные квалифицированные работники и владельцы гостевой визы будут иметь право на отмену оплаты сбора за подачу заявления на визу за последующее заявление, что позволит им вернуться в Австралию после открытия международных границ.





Владельцы виз по программе Сезонных рабочих и «Pacific Labor Scheme» будут иметь право на возмещение расходов за подачу заявления, если виза им была выдана до 20 марта этого года, как и владельцы брачной визы Prospective Marriage.





Исполняющий обязанности министра иммиграции Алан Тадж говорит, что цель этих решений состоит в том, чтобы Австралия оставалась привлекательным направлением для туристов и владельцев временных виз, которые часто помогают закрыть дефицит в критически важных навыках.





« У нас будет наблюдаться самый медленный прирост населения со времен Первой мировой войны. И в основном потому, что границы были закрыты так долго, и мы начнем открывать границы, только когда нам позволят условия делать это без рисков для здоровья. Но потому что рост населения такой медленный, нам нужно уделить дополнительное внимание другим экономическим моментам, чтобы экономика вновь начала расти. Так что это повлияет на десятки тысяч людей, которые уже заплатили за свою визу, но не смогли приехать из-за COVID. И наши амбиции здесь в большинстве случаев заключаются в том, чтобы дать этим людям ваучер, чтобы они с большей вероятностью вернулись в Австралию, когда границы снова откроются».





Владельцы гостевых виз, находящиеся за границей, и чьи визы истекли или истекут до декабря 2021 года, будут иметь право на отмену оплаты при подаче заявления на новую визу.





Визы потоков временной нехватки работников – «Temporary Skill Shortage», владельцы временных рабочих виз – «Temporary Work visa» и туристы на визах «Working Holiday Maker», которые не смогли приехать в Австралию или были вынуждены уехать раньше срока из-за пандемии COVID-19, также смогут претендовать на отмену сбора при подаче заявления.





Г-н Тадж говорит, что такая гибкость поможет экономике восстанавливаться в долгосрочной перспективе.





« Это будет стоить 275 миллионов долларов в течение следующих четырех лет. Так что это немалая сумма денег. Но это поможет поддержать наше экономическое восстановление, особенно туризм, когда границы снова будут полностью открыты. Мы приняли ряд решений за весь год, чтобы предоставить владельцам виз дополнительную гибкость, во многих случаях для продления их визы, в других случаях, чтобы отказаться от определенных условий, которые не могут быть достигнуты из-за ограничений COVID, и мы будем продолжать делать это, чтобы гарантировать, что люди могут иметь достаточно времени в Австралии, сколько им нужно, и что здесь они смогут получить статус постоянного жителя».





«AMES Australia» является ведущим поставщиком услуг по гуманитарному расселению, образованию, обучению и трудоустройству для беженцев, лиц, ищущих убежища, и вновь прибывших в Австралию мигрантов.





Они предлагают обучение английскому языку, услуги переводчика, помощь в трудоустройстве, вовлечении в общественную жизнь и поддержку при поселении.





Кэт Скарт, генеральный директор AMES в Австралии, говорит, что решение правительства является важным шагом в эти беспрецедентные времена.





«Это хороший шаг, учитывая, что многие люди уже заплатили за визы или были уже готовы к поездке, а затем не смогли этого сделать. Я думаю, что это хороший шаг, когда правительство попыталось предоставить отмену или ваучер на эти визовые сборы. И, очевидно, это будет важно для нас, когда снова откроются границы, чтобы люди могли вернуться в Австралию, будь то туристы или временные рабочие. Устранение этого барьера, учитывая, что они уже заплатили за то, что не смогли получить, я считаю, что это правильный шаг».





Г-н Тадж сообщил, что в очереди на рассмотрение заявлений на получение визы находятся около 90 000 человек.





Официальный представитель оппозиции по внутренней политике Кристина Кенелли познакомилась со своим будущим мужем Беном Кенелли в Польше в 1991 году.





Они поженились, и в 1994 году Кенелли переехала в Австралию, чтобы жить с ним.





Г-жа Кенелли критически относится к длительным периодам ожидания партнерской визы и накопившимся заявлениям, описывая процесс как слишком медленный.





«Я бесконечно благодарна за то, что не подавала свое заявление при правительстве Скотта Моррисона и Алана Таджа. Около 25 лет назад это было намного проще. Я хорошо знаю, как тяжело должно быть для тех сотен тысяч пар, которые хотят начать свою жизнь, создать семью, найти работу и видят свое будущее в Австралии вместе. Я знаю, что значит встретить австралийца за границей и влюбиться в него. Время ожидания этих партнерских виз поражает. Около 90 процентов ждут 27 месяцев, чтобы получить партнерскую визу".





Эндрю Джайлз из лейбористской партии поддерживает Кристину Кеннелли.





«Лично меня самого это не коснулось, но вот мой отец познакомился с моей мамой за границей. Так что это часть моей истории, а также истории многих австралийцев и многих людей, которых мы с Кристиной представляем. Это сто тысяч соискателей и сто тысяч австралийцев. Это двести тысяч человек в списке ожидания, кого это непосредственно касается. Люди увидели надежду, но эту надежду нужно принимать с долей скептицизма. Слишком много жизней поставлено на паузу. Слишком много людей не могут начать обустраивать свою семейную жизнь в Австралии и приносить пользу нашему сообществу».





AMES Australia тесно сотрудничает с людьми, которые пережили многое до их переезда в Австралию.





Г-жа Скарт говорит, что среди их клиентов чувствуется некая неопределенность, но они сильные и стойкие люди.





"Люди стремятся скорее вернуться к процессу своего обустройства. В обществе и среди клиентов есть неуверенность, но также в высокой степени, я полагаю, позитивный настрой. Некоторые клиенты приехали сюда в рамках гуманитарной программы для беженцев, они прошли через довольно ужасные и травматические переживания. Так что это еще одно препятствие на пути к благополучной и безопасной жизни, но для многих оно не такое серьезное, как вещи, с которыми они уже сталкивались".





Г-жа Скарт подчеркивает, что Австралия остается привлекательным местом для мигрантов.





"Я приехала сюда как квалифицированный мигрант 28 лет назад. Австралия по-прежнему остается прекрасным местом для воспитания детей и полноценной успешной жизни. Австралия по-прежнему будет невероятно привлекательной для людей из-за границы. Мы еще не выбрались из леса и пока сражаемся с пандемией, но по сравнению со многими другими странами мы находимся в исключительно хорошем положении. Мы по-прежнему будем очень привлекательной страной для многих мигрантов. Нам нужно будет привлечь высококвалифицированных людей ".



