Выпускные экзамены стали некоторым облегчением после непростого года 2020 на фоне COVID

((ТРАНСКРИПТ))
После такого трудного и непредсказуемого года, сдача первого выпускного экзамена принесла некоторое облегчение Тэйле Эгрибас и ее одноклассникам из школы на юге Сиднея.
"Облегчение, что нам больше не нужно беспокоиться о пропущенных сообщениях, потому что это был очень интенсивный период, и мы постоянно думали об этом во время уроков английского, но теперь это закончено, экзамен сдан и мы очень счастливы".
Она входит в число 76 000 учеников из 900 школ Нового Южного Уэльса, сдающих экзамены на получение сертификата об окончании школы.
В этом году был введен дополнительный контроль строгих правил по COVID для обеспечения безопасности учащихся.
Говорит Пол Мартин, исполнительный директор Национального управления по стандартам образования:
"Проводятся индивидуальные проверки состояния здоровья учащихся, при наличии любых симптомов простуды или гриппа ученикам нужно пойти и получить справку от врача и пройти тест на COVID. Школы готовы, есть альтернативные площадки на случай необходимости, поэтому мы думаем, что мы хорошо подготовлены".
2020 год ознаменовался существенными изменениями в учебном процессе для большинства школьников, от дистанционного обучения до отмены особых мероприятий, таких как школьные выпускные и празднование конца года.
Ученица 12 класса Аиша Орс говорит, что это стало дополнительным испытанием.
"Это немного повлияло на нас, я думаю, мы наблюдали как все наши предшественники развлекались в 12-м классе, этот год должен был быть веселым, но из-за COVID у нас ввели все эти ограничения, и у нас не было возможности для этого. У нас даже не было должного выпускного и тому подобных мероприятий, так что это было немного сложно".
Министр образования Нового Южного Уэльса Сара Митчелл говорит, что ученики проявили большую стойкость на фоне пандемии.
"В ближайшие несколько недель, когда вы будете сдавать экзамены, весь Новый Южный Уэльс будет поддерживать вас. Это был значимый год, и сила характера, которую продемонстрировали выпускники 2020 года, просто невероятна".
Перебои в учебе особенно коснулись студентов в Виктории, где в следующем месяце начнутся выпускные экзамены VCE.
Некоторые эксперты серьезно обеспокоены влиянием нескольких месяцев домашнего обучения, особенно на учеников с такими заболеваниями, как аутизм.
Мэтью Харрисон, лектор по особым формам преподавания в Мельбурнском университете.
"Они были лишены своих привычных механизмов, которые помогали справляться, и не смогли получить доступ к поддержке, которую обычно предоставляют школы, и то, как школы отреагируют на это в ближайшие пару недель, действительно определит, как эти ученики будут сдавать экзамены".
И испытания, скорее всего, не закончатся 2020-м годом: есть опасения, что выпускники этого года попадут на находящийся далеко не в лучшем состоянии рынок трудоустройства и также станут первыми, кто подаст документы на поступление в ВУЗы на фоне кардинальных изменений в секторе высшего образования.
Говорит Таня Плиберсек, представитель лейбористской партии по вопросам образования:
"Меньше всего этим детям сейчас нужен закон, который только что прошел через Парламент, что сделает их поступление в университет в следующем году сложнее и дороже".
Письменные экзамены для большинства других штатов начинаются в ближайшие несколько недель.
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