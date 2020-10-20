Выпускные экзамены стали некоторым облегчением после непростого года 2020 на фоне COVID

((ТРАНСКРИПТ))





После такого трудного и непредсказуемого года, сдача первого выпускного экзамена принесла некоторое облегчение Тэйле Эгрибас и ее одноклассникам из школы на юге Сиднея.





"Облегчение, что нам больше не нужно беспокоиться о пропущенных сообщениях, потому что это был очень интенсивный период, и мы постоянно думали об этом во время уроков английского, но теперь это закончено, экзамен сдан и мы очень счастливы".





Она входит в число 76 000 учеников из 900 школ Нового Южного Уэльса, сдающих экзамены на получение сертификата об окончании школы.





В этом году был введен дополнительный контроль строгих правил по COVID для обеспечения безопасности учащихся.





Говорит Пол Мартин, исполнительный директор Национального управления по стандартам образования:





"Проводятся индивидуальные проверки состояния здоровья учащихся, при наличии любых симптомов простуды или гриппа ученикам нужно пойти и получить справку от врача и пройти тест на COVID. Школы готовы, есть альтернативные площадки на случай необходимости, поэтому мы думаем, что мы хорошо подготовлены".





2020 год ознаменовался существенными изменениями в учебном процессе для большинства школьников, от дистанционного обучения до отмены особых мероприятий, таких как школьные выпускные и празднование конца года.





Ученица 12 класса Аиша Орс говорит, что это стало дополнительным испытанием.





"Это немного повлияло на нас, я думаю, мы наблюдали как все наши предшественники развлекались в 12-м классе, этот год должен был быть веселым, но из-за COVID у нас ввели все эти ограничения, и у нас не было возможности для этого. У нас даже не было должного выпускного и тому подобных мероприятий, так что это было немного сложно".





Министр образования Нового Южного Уэльса Сара Митчелл говорит, что ученики проявили большую стойкость на фоне пандемии.





" В ближайшие несколько недель, когда вы будете сдавать экзамены, весь Новый Южный Уэльс будет поддерживать вас. Это был значимый год, и сила характера, которую продемонстрировали выпускники 2020 года, просто невероятна".





Перебои в учебе особенно коснулись студентов в Виктории, где в следующем месяце начнутся выпускные экзамены VCE.





Некоторые эксперты серьезно обеспокоены влиянием нескольких месяцев домашнего обучения, особенно на учеников с такими заболеваниями, как аутизм.





Мэтью Харрисон, лектор по особым формам преподавания в Мельбурнском университете.





"Они были лишены своих привычных механизмов, которые помогали справляться, и не смогли получить доступ к поддержке, которую обычно предоставляют школы, и то, как школы отреагируют на это в ближайшие пару недель, действительно определит, как эти ученики будут сдавать экзамены".





И испытания, скорее всего, не закончатся 2020-м годом: есть опасения, что выпускники этого года попадут на находящийся далеко не в лучшем состоянии рынок трудоустройства и также станут первыми, кто подаст документы на поступление в ВУЗы на фоне кардинальных изменений в секторе высшего образования.





Говорит Таня Плиберсек, представитель лейбористской партии по вопросам образования:





"Меньше всего этим детям сейчас нужен закон, который только что прошел через Парламент, что сделает их поступление в университет в следующем году сложнее и дороже".





Письменные экзамены для большинства других штатов начинаются в ближайшие несколько недель.



