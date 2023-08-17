Финалист научной премии Эврика Мария Ковалева: «Применение наших антенн идет далеко за пределы обороны»

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Dr Maria Kovaleva, Lecturer, Curtin Institute of Radio Astronomy (CIRA), ICRAR-Curtin 2022 Fulbright Future Scholar Credit: Supplied by M. Kovaleva

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В Австралии с 12 по 20 августа 2023 года проходит национальная Неделя науки. SBS Russian поговорили с доктором наук из Перта Марией Ковалевой о ее научном проекте по разработке антенн для австралийской армии. Проект вошел в число финалистов премии Эврика 2023.

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