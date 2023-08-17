Финалист научной премии Эврика Мария Ковалева: «Применение наших антенн идет далеко за пределы обороны»

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Что будет, если потрясти червей? Австралийцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий среди лауреатов Шнобелевской премии 2020
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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Dr Maria Kovaleva, Lecturer, Curtin Institute of Radio Astronomy (CIRA), ICRAR-Curtin 2022 Fulbright Future Scholar Credit: Supplied by M. Kovaleva
Что будет, если потрясти червей? Австралийцы Иван Максимов и Андрей Потоцкий среди лауреатов Шнобелевской премии 2020
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