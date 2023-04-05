Финляндия официально стала членом НАТО

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В штаб-квартире НАТО в Брюсселе, генеральный секретарь Йенс Столтенберг поприветствовал Финляндию в качестве 31-го члена Организации Североатлантического договора на церемонии поднятия флага.





Созданная в 1949 году Соединенными Штатами, Канадой и другими странами Западной Европы, НАТО стремилась обеспечить безопасность против Советского Союза.





В прошлом заявки на членство в альянсе от Румынии и Болгарии рассматривались до двух лет.





Но членство Финляндии было ускорено из-за российской агрессии в Украине. На завершение процесса ушло чуть меньше года, что стало самой быстрой ратификацией в современной истории НАТО.





Президент Финляндии Саули Ниинистё говорит, это начало новой эры.





"Безопасность и стабильность - это те элементы, которые для нас очень важны. Если люди могут жить в безопасных, стабильных условиях, это является основным элементом счастливой жизни, и вы, я думаю, знаете, что финны уже сейчас очень счастливы."





Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале прошлого года вынудило Финляндию и соседнюю Швецию подать заявки на членство в НАТО, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета.





Обе страны ищут безопасности в рамках пакта о коллективной обороне НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена является нападением на всех.





Вступление Финляндии в НАТО увеличивает границу альянса с Россией на 1300 километров. С учетом Норвегии, Эстонии, Латвии и Литвы, ее протяженность почти удваивается.





В России заявили, что примут в ответ "военно-технические меры".





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия НАТО посягательством на национальную безопасность России.





"Будем внимательно наблюдать, что будет происходить в Финляндии, как блок Североатлантический будет эксплуатировать территории в Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которые [будут] впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать. В зависимости от этого будут приниматься меры."





Швеция тоже надеется, что ее заявка на членство в НАТО будет одобрена. Но в настоящее время Турция блокирует процесс, требуя от Стокгольма экстрадиции членов и сторонников Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией.





Парламент Турции одобрил законопроект о вступлении Финляндии в НАТО на прошлой неделе.





Генеральный секретарь НАТО назвал членство Швеции «высшим приоритетом».





Министр обороны Швеции Пол Йонсон выразил надежду на скорое завершение процесса.





"Я думаю, что вступление Финляндии в НАТО хорошо и для безопасности Швеции. Мы начали этот процесс рука об руку, и не секрет, что мы хотели бы завершить его вместе. Мы хотим стать членами альянса как можно скорее, и в краткосрочной перспективе это не будет иметь серьезных последствий для нашей безопасности. Мы поздравляем Финляндию. Мы будем делать все, что в наших силах, чтобы как можно скорее вступить в НАТО."





Соединенные Штаты сыграли активную роль в процессе принятия Финляндии в альянс, заявив о своей двусторонней поддержке.





В Брюсселе, министр иностранных дел Турции вручил в госсекретарю США Энтони Блинкену ратификационный документ Финляндии.





Блинкен назвал это историческим событием.





"Мы приветствуем Финляндию в альянсе за общим столом. Мне хочется сказать, что это единственное, за что мы можем поблагодарить господина (Владимира) Путина."





Соединенные Штаты также обещают предоставить военную помощь Украине на сумму 2 миллиарда 600 миллионов долларов США, что эквивалентно почти четырем миллиардам австралийских долларов





Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорит, что будет два новых пакета помощи.





"Это включает в себя новые средства противовоздушной обороны, больше боеприпасов для HIMARS, предоставленных США, а также противотанковые и минометные системы, ракеты, артиллерийские и танковые боеприпасы, которые Украина использует для самообороны."





В Финляндии, граждане поддерживают вступление в НАТО. Боевой инженер на пенсии Илкка Лансиваара говорит, что это "особый день" для его страны.



