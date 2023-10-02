Четыре года работы, 5000 страниц и более 200 рекомендаций: Королевская комиссия представила финальный отчет

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После четырех лет сбора показаний от 10 000 австралийцев посредством публичных слушаний, письменных заявлений и частных заседаний, Королевская комиссия по делам людей с ограниченными возможностями здоровья представила свой окончательный отчет.





Отчет состоит из 13 томов, общим объемом более 5000 страниц. В первом томе содержится краткое изложение 222 рекомендаций комиссии.





Для защитников прав людей с ограниченными возможноcтями здоровья день, когда отчет наконец был представлен, был полон «смешанных эмоций».





Кэролин Фромада — генеральный директор организации «Женщины с ограниченными возможностями здоровья в Австралии».





«Мне нужно все переварить. Я нервничаю, но при этом полна надежды. Теперь, когда опубликован окончательный отчет, в каком-то смысле наша работа начинается сейчас, потому что нам нужно обеспечить выполнение рекомендаций. Мы не хотим, чтобы отчет королевской комиссии в конечном итоге ни к чему не привел».





В докладе признан высокий уровень насилия и жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации, с которыми сталкиваются люди, живущие с ограниченными возможностями здоровья в Австралии, и содержится призыв к «значительным переменам».





Среди ключевых реформ, которые предлагает отчет, — принятие нового Закона о правах людей с ограниченными возможностями здоровья и меры защиты от поругания, а также улучшенный и более безопасный с культурной точки зрения доступ к поддержке для коренных народов Австралии и представителей разных культур.





Дэмиан Гриффис — генеральный директор Сети представителей Коренных народов Австралии с ограниченными возможностями. Г-н Гриффис также давал показания комиссии. Он говорит, что взаимодействие комиссии с представителями коренных народов было «сильным».





«Мы часто говорим, что трудно представить себе более обездоленных австралийцев, чем людей из числа коренных народов с ограниченными возможностями. Мы долго размышляли о том, какими могут быть политические меры, какие могут быть ответные меры в сфере услуг. Эта возможность, безусловно, была полезной. Было тесное взаимодействие с Комиссией и рядом членов комиссии, и нас воодушевил тот факт, что в лице комиссара Андрю Мейсона был представитель коренных народов».





Из 222 рекомендаций, вынесенных семью членами комиссии, 99 касаются только федерального уровня, 67 относятся к уровням штатов и территорий и Содружества, а 55 охватывают отдельные штаты и территории.





Министр социальных служб Аманда Ришворт отреагировала на отчет, признав прошлые неудачи и пообещав создать новую рабочую группу Королевской комиссии Содружества по делам людей с ограниченными возможностями здоровья.





«Посыл этого отчета ясен: нам действительно нужно работать лучше. За последние четыре года рассказы о прожитом опыте насилия, жестокого обращения, пренебрежения и эксплуатации потрясли австралийцев. Около 55% людей с ограниченными возможностями в возрасте от 18 лет и 64 человека подверглись физическому или сексуализированному насилию, начиная с 15 лет. Это значительно выше, чем у остальных австралийцев в этой возрастной группе. Но, конечно, это не просто статистика. Это опыт реальных людей».





С 2019 года слушания Королевской комиссии выявили душераздирающие истории пренебрежения и жестокого обращения.





Г-жа Фромада говорит, что для многих женщин, которых поддерживала ее организация во время слушаний, стало облегчением то, что расследование завершено.





«Женщины, которые всю свою жизнь находились в специализированных учреждениях. Женщины, которые подвергались принудительной контрацепции в течение 45 лет своей жизни, и которым говорили, что это прививка от гриппа. Мы поддерживали женщин, которые давали показания: это истории о сексуализированном насилии в течение жизни, очень наглядные истории. При этом они не имели абсолютно никакого доступа к правосудию из-за своего диагноза».





В ходе слушаний были представлены истории маргинализации, с которой сталкиваются люди с ограниченными возможностями из числа коренных народов, и о трудностях доступа к поддержке в отдаленных общинах.





Г-н Гриффис говорит, что понимание взглядов коренных народов на инвалидность является ключом к реализации инклюзивной Австралии, которую отчет ставит в качестве своей цели.





«В традиционных языках у нас нет сопоставимого слова для обозначения инвалидности. И это на самом деле замечательная вещь. Навешивание ярлыков на людей, особенно в отношении инвалидности, — это западная конструкция. Мы всегда были сообществом, которое принимает вас таким, какой вы есть. На протяжении многих тысяч лет люди из числа коренных народов с ограниченными возможностями являлись ценными членами своего сообщества. Мы часто говорим, что в этом смысле Коренные народы впереди в своем понимании инклюзивности, и мы хотим поделиться этим со всей Австралией».





Комиссия призвала правительство предоставить письменный ответ на рекомендации к марту 2024 года.





Министр служб NDIS Билл Шортен ответил на критику в сторону правительства за то, что оно не действовало достаточно быстро, чтобы защитить людей с ограниченными возможностями здоровья от продолжающегося вреда.





«Эта королевская комиссия является поистине историческим моментом, и она напоминает австралийцам, что слишком много людей с ограниченными возможностями здоровья подвергаются насилию, жестокому обращению, эксплуатации, пренебрежению и изоляции. Это требует времени. Поэтому мы не будем просто быстро проставлять галочки, как указала министр Ришворт. Это было бы неуважением к 9 000 историй людей и тяжелой работе королевской комиссии, а также неверным использованием денег налогоплательщиков».





Члены комиссии рекомендовали принять незамедлительные меры, чтобы гарантировать, что физическое ограничение или изоляция больше не будут использоваться для наказания или угроз.





Г-жа Фромада говорит, что эти и другие рекомендации, в том числе прекращение сегрегации детей с ограниченными возможностями в школах и постепенный отказ от групповых домов, должны быть приняты в срочном порядке.





«Мы богатая страна, и нет абсолютно никаких оправданий тому, что мы все еще наблюдаем такие практики, как принудительная стерилизация, изоляция людей с ограниченными возможностями в специальных школах и групповых домах. Это просто неприемлемо».





Королевская комиссия также рекомендовала создать Форум людей с ограниченными возможностями здоровья из числа Коренных народов и увеличить инвестиции в рабочую силу людей с ограниченными возможностями здоровья из числа Коренных народов .





После более чем четырех лет слушаний, которые, по мнению многих, запоздали на десятилетия, г-н Гриффис говорит, что для людей с ограниченными возможностями из числа коренных народов эти изменения должны быть приняты без промедлений.





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