Бесплатно и с пользой для школьного аттестата: изучение русского языка в государственной школе Виктории

Бесплатно и с пользой для школьного аттестата: изучение русского языка в государственной школе ВикторииPlay12:20Victorian School of Languages Source: SuppliedGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.59MB) Беседа об изучении русского языка с доктором филологических наук Ириной Василенко, координатором факультета русского языка Лингвистической школы штата Виктория (Victorian School of Languages).Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод