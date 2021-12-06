Бесплатно и с пользой для школьного аттестата: изучение русского языка в государственной школе Виктории

Victorian School of Languages

Victorian School of Languages Source: Supplied

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Беседа об изучении русского языка с доктором филологических наук Ириной Василенко, координатором факультета русского языка Лингвистической школы штата Виктория (Victorian School of Languages).

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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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