«Письма счастья»: по данным оппозиции, семьи должны государству 35 млн долларов

Toddlers playing in a day care centre

По данным оппозиции, семьи должны государству почти 35 млн долларов Source: AAP Image

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В русскоязычных онлайн группах стали часто появляться обсуждения так называемых «писем счастья» от Services Australia. Извещения о долге за ранее полученные субсидии на детский сад порой выписаны на несколько тысяч долларов. Многие родители жалуются, что долг был рассчитан неверно. А некоторые и вовсе говорят, что извещение было явной ошибкой системы. Мы поговорили с семьями, взяли официальный комментарий у Services Australia, а также позвонили теневому Министру по дошкольному образованию Аманде Ришфорт.

Официальные данные по субсидиям на дошкольное образование от Services Australia

  • Подробная информация
    о рассчете субсидии на сайте Департамента.
  • Родители могут информировать Департамент о любых изменениях в доходе или часах активностей в определенном финансовом году в течение двух лет после его окончания. Поэтому Департамент может прислать извещение о долге несколько лет спустя.
  • Любое решение департамента можно оспорить. Также можно запросить официальное объяснение. По ссылке
    подробная информация по апелляциям
    , процессу подачи апелляции и срокам рассмотрения. 
Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод