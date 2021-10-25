«Письма счастья»: по данным оппозиции, семьи должны государству 35 млн долларов

Официальные данные по субсидиям на дошкольное образование от Services Australia
- о рассчете субсидии на сайте Департамента.
- Родители могут информировать Департамент о любых изменениях в доходе или часах активностей в определенном финансовом году в течение двух лет после его окончания. Поэтому Департамент может прислать извещение о долге несколько лет спустя.
- Любое решение департамента можно оспорить. Также можно запросить официальное объяснение. По ссылке , процессу подачи апелляции и срокам рассмотрения.
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
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