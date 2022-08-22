Помощь близким с зависимостью от азартных игр в Австралии
Pokies present more risk of harm than any other form of gambling, according to an NSW Responsible Gaming Fund report Credit: Getty Images/Alina555
Лекарства от игровой зависимости не существует. Но если семья и друзья людей, у которых проблемы с азартными играми, сами получают поддержку, они с большей вероятностью помогут близким восстановиться. В Австралии помощь доступна на многих языках. Подробности в новом выпуске рубрики Settlement Guide.
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