Новое лечение от рака будет доступно всем детям в Австралии

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В 15 месяцев врачи диагностировали у Кристиана Козула редкую форму рака мозга. Его маме Мари сказали, что малыш не проживет больше года.





В этом году Кристиану исполнится восемь.





“Он очень сильно старается. Он потрясающий ребенок. И мы очень благодарны, что он с нами”.





Интенсивная химиотерапия оказалась безуспешной. И последняя надежда семьи Козул была на клиническое испытание в Zero Childhood Cancer, программе прецизионной медицины в Королевском детском госпитале.





Профессор Мишель Хэбер, исполнительный директор Института рака у детей, говорит, что программа основана на том, что каждый диагноз требует индивидуального подхода в лечении.





“Два ребенка с одним и тем же видом рака могут по разному реагировать на одно и то же лечение. Единый подход, стандартное лечение просто не работает для всех детей”.





Первая такого рода программа определила специфическую геномику рака Кристиана, что позволило лечащим врачам использовать целевую, менее инвазивную пероральную терапию, которую он мог проходить дома.





В течение месяца его опухоль уменьшилась.





Глава клинических испытаний, профессор Дэвид Зиглер говорит, что похожий результат был у большинства детей, принимавших участие в испытании.





“Более 70% увидели улучшения. Их опухоль либо прекратила расти, либо, в некоторых случаях, уменьшилась или полностью исчезла”.





С 2017 года более 900 детей получили направление на участие в клиническом испытании Zero Childhood Cancer. Используя сложный геномный анализ, программа определяет причины рака и более эффективные - и часто менее токсичные - препараты для лечения.





Прежде испытание было доступно только тем, кому врачи предрекали вероятность выживания не более 30%. Профессор Хэбер говорит, что успех исследования означает, что оно будет расширено в ближайшие месяцы.





“До конца этого года, впервые каждый ребенок в Австралии, у которого диагностировали рак, будет иметь доступ к персонифицированной медицине”.





Процесс распознавания уникальных маркеров и разработки целевой терапии занимает около четырех недель.





Профессор Дэвид Эйзенстат из Королевского детского госпитания говорит, что это большой шаг вперед в усилиях сделать детский рак несмертельным в течение жизни одного поколения.





“Это дает всем немного энергии, немного мотивации, потому что мы не любим говорить, что мы больше ничего не можем сделать”.





Анализ тысячи пациентов будет распространен за границей, чтобы помочь другим странам в борьбе с детским раком и, как говонит Мари Козул, чтобы дать надежду семьям, что их дети могут жить.



