Глэдис Береджиклян: "У меня нет другого выбора, кроме как уйти в отставку"Play03:46NSW Premier Gladys Berejiklian resigns Source: AAPGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (6.91MB) Текстовую версию материала читайте здесь:READ MOREГлэдис Береджиклян уходит в отставку с поста премьера НЮУ после того, как антикоррупционная служба объявила о расследованииShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод