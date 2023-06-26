Правительство увеличивает субсидии на детские сады, но и плата за сады уже успела вырасти

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Лаура из Мельбурна — мама 4-летнего малыша. Она говорит, что плата за детский сад ее ребенка уже выросла в этом году.





Она была шокирована, когда ее предупредили о новом повышении.





«Это просто нескончаемая история о том, что, ты просто не можешь остаться в выигрыше. Я не получаю никаких прибавок к заработной плате, когда же рост цен остановится?»





Лаура говорит, что теперь она платит на 30 долларов в день больше, чем два года назад.





Одновременно с этим уже трудно справляться с другими затратами.





«Сейчас, в июле, должны начаться новые государственные субсидии. Мы действительно были очень рады, потому что думали, что много сэкономим, и нам уже не будет так трудно».





Лаура не одинока в своих переживаниях.





По всей стране родители делятся в социальных сетях, что они были уведомлены о повышении оплаты в детских садах.





Некоторым сказали, что повышение пойдет на покрытие более высокой заработной платы, а также расходов на аренду и питание.





Вот что Кэлли из Сиднея рассказала на сайте MamaMia:





«Расходы на детские сады в Sutherland Shire в Сиднее чудовищны. В настоящее время мы тратим 440 долларов за четыре дня в неделю. Это уже после субсидий. У нас не очень большие доходы, у нас ипотечные выплаты, и попасть в детский сад в этом районе было практически невозможно. Наша дочь получила только два дня в одном центре, хотя была в листе ожидания с момента зачатия. Я провела четыре месяца декретного отпуска, обзванивая детские сады, пытаясь найти там свободные дни на другие два дня, чтобы я могла вернуться к работе, как и планировалось».





Вот что пишет Сэм в Твиттере:





«Только что пришел емейл, что наша плата за детский сад снова вырастет. Я вот думаю, выиграем ли мы что-то вообще после изменения по субсидиям, или мы будем платить больше. Воспитатели стоят каждого потраченного цента, но время совершенно неудачное».





Большинству семей была обещана повышенная ставка субсидий. Некоторые семьи, ранее не получавшие субсидию, теперь также будут ее получать.





Правительство говорит, что внимательно следит за ростом цен.





Премьер-министр Энтони Альбанезе продолжает продвигать политику своего правительства





«Мы продолжим мониторить эти вопросы. Мы вполне уверены, что это будет иметь огромное значение. Конечно с течением времени плата за услуги детских садов увеличилась, и мы это понимаем».





На фоне роста стоимости жизни многие семьи ждут этой важной помощи.





Плату в секторе ухода за детьми также мониторит Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав подтербителей (АССС) в рамках текущего расследования.



