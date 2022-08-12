Королевский колледж заявляет о кризисе в системе врачей общей практики

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Первичная медицинская помощь является критически важной для всех австралийцев, но сейчас этот сектор достиг крайней точки.





Профессор Карен Прайс, президент Royal Australian College , говорит, что ситуация для GPs - врачей общей практики - становится невыносимой.





«У нас были десятилетия сокращения инвестиций, и вы знаете, что сокращение финансирования приводит к замораживанию услуг по Medicare. То, что мы имеем, это утечка в системе, это неудачная бизнес-модель, и в то же время у нас возросло бремя заботы о престарелых, о людях с хроническими заболеваниями, с проблемами психического здоровья, добавились проблемы пандемии, и вы знаете, это просто подорвало все, и мы действительно в кризисе, и нам действительно нужны четкие действия».





Одной из проблем является значительное сокращение числа выпускников медицинских вузов, выбирающих область общей практики.





«Раньше около 50% выпускников-медиков начинали работать как специалисты общей практики, а сейчас намерение работать в сфере общей практики имеют около 15,2-16% студентов. Они заканчивают учебу в более старшем возрасте и теперь с большим бременем долгов, и они сравнивают заработную плату и говорят: «Нет, я, пожалуй, останусь работать в госпитале», что на самом деле будет способствовать увеличению расходов для всех австралийцев, если мы продолжим идти по этому пути».





Она говорит, что продолжающееся сокращение финансирования Medicare более явно ощущается в группах с низким соцально-экономическим статусом.





«Это явно окажет давление на клиники, особенно в более социально неблагополучных районах, особенно в отдаленных и сельских регионах, мы знаем, что доступ там особенно затруднен, поэтому мы сталкиваемся с невозможной ситуацией, пытаясь сохранить двери открытыми и пытаясь продолжать предоставлять необходимый медицинский уход, что очень сложно. Поэтому нам действительно нужна надежная система Medicare, которая является страхованием пациентов, чтобы их потребности в уходе были удовлетворены».





Опрос почти 500 австралийских врачей общей практики показал, что 22% респондентов недавно изменили свою модель выставления счетов за услуги.





33% из них перешли с "bulk billing" - когда визит полностью покрывается Medicare, на смешанное выставление счетов (когда пациент частично оплачивает визит из своего кармана), а 67% — ушли даже от этого вида к полностью частной практике.





И неудивительно, что 77% респондентов объяснили это изменение ростом затрат.





Опрос: "Я не думаю, что это будет доступно по цене, поэтому люди, вероятно, будут вынуждены закрывать глаза на какие-то свои проблемы со здоровьем."





"Мне приходится платить намного больше, чем возврат по bulk billing, при посещении своего врача общей практики, но мне повезло, потому что я могу себе это позволить. Я ценю именно его опыт, но это тяжело."





Федеральный министр здравоохранения Марк Батлер заявил:





«Наша Целевая группа по укреплению системы Medicare определит лучшие способы повышения доступности, улучшения доступа и оказания более эффективной поддержки пациентам с обычными и хроническими заболеваниями - это делается при поддержке Фонда укрепления Medicare стоимостью 750 миллионов долларов».





Он также отметил программу грантов для врачей общей практики в рамках "Strengthening Medicare" на сумму 220 миллионов долларов, и упомянул инвестиции в размере 146 миллионов долларов для привлечения и удержания большего количества медицинских работников в сельские и отдаленные регионы Австралии.





Профессор Прайс говорит, что рабочая группа должна решить проблемы нагрузки и качества жизни практикующих врачей.





«Мы также должны обратить внимание на уровень истощения наших врачей во всей системе здравоохранения и убедиться, что медицина — это достойная карьера с хорошим вознаграждением, потому что в последнее время стало очень, очень трудно лечить пациентов на том уровне, на котором вас учили это делать. И в том числе нужно, чтобы система Medicare способствовала разрешению этого кризиса».



