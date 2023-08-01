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LISTEN TO Пропавшие без вести: боль, которая никогда не утихает SBS Russian 01/08/2023 05:17 Play





Тренинг называется Ambiguous Loss Masterclass (Мастер-класс по неопредленной утрате).





Его цель - помочь полицейским, семьям пропавших людей, организациям поиска и спасения, СМИ и консультирующим специалистам научиться оказывать лучшую поддержку тем, кто переживает травму после пропажи близкого человека.





Неопределенная утрата широко признана и известна как один из самых травмирующих видов скорби из-за ее особого характера - неуправляемого стресса и неопределенности.





Неопределенная утрата переживается тысячами австралийцев, которые являются родственниками и друзьями пропавших людей.





Вот уже пятнадцать лет Зи Майер ждет, когда ее муж присоединится к ней за обедом.





Будучи опытным туристом, он отправился на утреннюю прогулку по Victorian High Country в 2008 году.





Они договаривали встретиться с Зи на ланч, но он так и не появился.





"Мы переживаем эту свежую травму, которая с нами каждый день. Воррен был моим лучшим другом и моим мужем 31 год. Так что даже сегодня принять то, что его больше нет, это так нереально. И у нас есть двое прекрасных детей, на жизнь которых это все ужасно повлияло".





Несмотря на масштабные поиски и призывы поделиться любой информацией, никаких следов Воррена Майера так и не было обнаружено.





Сменяющие друг друга ощущения надежды и безысходности, которые испытывают семьи пропавших без вести, известны как неопределенная утрата.





Снова говорит Зи Майер.





"Жить с неопределенностью - это горе, которое никогда не ослабевает. Оно всегда ощущается, в каждый момент дня, нет от него покоя. И я переживала трагедии в своей жизни; например, мой отец погиб в автомобильной аварии, когда я была ребенком, и это ужасно. Но это совсем другое".





В прошлом году было зарегистрировано более 55 000 пропавших австралийцев.





В то время как большинство из них находятся в течение недели, около 1-2 процентов переходят в категории пропавших на длительный срок.





Исследования показывают, что на каждого пропавшего человека приходится как минимум 12 человек, которых это непосредственно затрагивает - эмоционально, психологически или финансово.





Доктор Сара Уэйленд является доцентом социальной работы в Университете New England.





Она объясняет долгосрочные последствия для родных и близких пропавших без вести.





"Основная трудность, когда кто-то пропадает, заключается в том, что нет способа просто осмыслить и принять, что утрата произошла. Поэтому эта утрата остается таким неопределенным, травмирующим ощущением на более длительное время".





Несмотря на то что неопределенная утрата переживается тысячами австралийцев, существует очень мало служб специальной поддержки для них.





Чтобы заполнить этот пробел, фонд "The Missed Foundation" запустил бесплатный онлайн-мастер-класс для тех, кому приходится сталкиваться с этим.





Доктор Сара Вэйленд - одна из тех, кто участвует в инициативе.





Она объясняет, как неопределенная утрата сказывается на семьях пропавших и их друзьях и как может помочь масте-класс.





"Там действительно исследуется роль полиции, СМИ, коронерских служб, но также показывается, как быть рядом с людьми, когда они переживают потерю пропавшего человека. Потому что, на мой взгляд, знание - это сила, и нам нужно говорить больше о том, что утрата - это не просто жизнь и смерть, это все эти промежуточные пространства".





Наряду с 2500 пропавшими людьми в Австралии, на данный момент также зарегистрировано 750 неопознанных тел.



