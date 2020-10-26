Нехватка собак-поводырей грозит Тасмании в ближайшие два года

((ТРАНСКРИПТ))





Организация “Guide Dogs Tasmania” с самого начала пандемии испытывает трудности с доставкой достаточного количества щенков для дрессировки на роль собак-поводырей.





И теперь они выражают серьезные опасения, что в будущем может возникнуть значительная нехватка таких собак - помощников незрячих и слабовидящих людей.





Теперь, когда границы между штатами потихоньку открываются, благотворительная организация всеми силами старается сократить отставание в программе обучения.





Главный менеджер компании "Собаки-поводыри Тасмании" Ким Райан, говорит, что у двух щенков по имени Дадли и Дотти было специальное разрешение на въезд в штат.





«У нас только что прилетели два щенка из Квинсленда, это первые щенки, которые смогли прилететь прямо к нам по JetPets с начала COVID».





Сотрудники “Guide Dogs Tasmania” говорят, что ожидается нехватка обученных собак через два года, потому что лишь ограниченное количество щенков удалось доставить на Тасманию для дрессировки во время пандемии.





«Таким образом, к нам обычно доставляют самолетом 14 щенков в год, чтобы закрыть потребности программы, и это количество должно расти в ближайшие годы, поскольку к нам обращается все больше жителей Тасмании. На сегодняшний день это только шестой щенок, которого доставили, а мы находимся в конце октября, так что необходимо наверстать упущенное».





Г-жа Райан говорит, что со щенком Дадли скоро начнут заниматься, и уйдет два года на то, чтобы он смог стать настоящей собакой-поводырем.





«Но очень важно, чтобы они попали сюда пораньше, попали на наши улицы, в сообщества Тасмании, начали привыкать в нашей программе для щенков».

Фэй Паттинсон получила свою первую собаку-поводыря более 40 лет назад, еще молодой девушкой, когда она жила в региональной Виктории.





Она переехала в Тасманию три года назад и недавно получила Дерека - пса, который только что выпустился из программы собак-поводырей.





Для Фэй наличие собаки означает больше, чем просто компаньон.





«Независимость, свобода, способность ощущать себя частью сообщества».





Пандемия вызвала больше трудностей, чем просто нехватку собак-поводырей в будущем.





Программа дрессировки собак-поводырей на 2020 год должна была быть пересмотрена, чтобы соответствовать новым карантинным требованиям.





Сотрудники Мэгги и Крис уже много лет дрессируют щенков.





«Множество встреч в zoom и много чего пришлось делать из дома, а не в группе».





Ким Райан говорит, что как только границы вновь откроются в штатах с низким уровнем риска, сотрудники организации собак-поводырей Тасмании будут прилагать все усилия, чтобы наверстать упущенное.





«У нас забронировано четыре щенка на рейсы до Рождества и еще два на январь, но это также означает, что нам предстоит бОльшая нагрузка, чтобы мы смогли подготовить этих щенков, чтобы они были хорошо социализированы, приложить все возможные усилия для того, чтобы они были готовы поддержать нуждающихся жителей Тасмании через два года".



