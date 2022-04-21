Стилист Алишер Карабаев: "Любую стрижку главное уметь носить"

Alisher Karabaev, Sydney's hair stylist

Alisher Karabaev, Sydney's hair stylist Source: Supplied by A.Karabaev

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Интервью с сиднейским стилистом и парикмахером Алишером Карабаевым.

В сиднейских русскоязычных группах социальных сетей можно найти много хвалебных постов, посвященных этому парикмахеру. И мы решили познакомиться с Алишером поближе, а заодно спросить у него, чем отличается обучение парикмахеров в России и Австралии, как ему удалось снова стать таким популярным специалистом после переезда, не надоела ли ему профессия за 26 лет, а также о том, каких клиентов не любят парикмахеры, а с какими легче всего работать. 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод