Стилист Алишер Карабаев: "Любую стрижку главное уметь носить"

В сиднейских русскоязычных группах социальных сетей можно найти много хвалебных постов, посвященных этому парикмахеру. И мы решили познакомиться с Алишером поближе, а заодно спросить у него, чем отличается обучение парикмахеров в России и Австралии, как ему удалось снова стать таким популярным специалистом после переезда, не надоела ли ему профессия за 26 лет, а также о том, каких клиентов не любят парикмахеры, а с какими легче всего работать.





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