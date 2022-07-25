Из поваров в психотерапевты: "Мне приносит больше удовлетворения, когда человеку стало легче, чем когда ему было вкусно"Play11:31 Source: Provided by Philipp TeleshevskiyGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (21.11MB) Филипп Телешевский рассказал нам, почему после 10 лет работы поваром он решил стать психотерапевтом и как сегодня помогает подросткам в трудных жизненных ситуациях.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод