Жара, засуха и бедность - такое будущее ждет Австралию?

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Австралийцам обрисовали картину того, какой будет страна через четыре десятилетия, - в шестом межпоколенческом докладе.





Воздействие изменения климата является главной чертой отчета этого года, чтение которого не вселяет оптимизма.





Доклад был обнародован как раз в то время, когда приближается еще один опасный пожарный сезон, а некоторые регионы страны все еще восстанавливаются после разрушительных наводнений.





Министр финансов Джим Чалмерс говорит, что доклад напоминает о том, что нет места промедлениям, когда дело касается изменения климата.





«Мы не можем самоуспокаиваться по поводу будущего. И там, где это самоуспоконие может нанести наибольший ущерб, - когда это касается изменения климата. Мы продолжали это делать по поводу климатических изменений, и это означало, что мы потеряли много времени».





Если планета нагреется более чем на два градуса, ущерб от снижения продуктивности Австралии может составить до 423 миллиардов долларов.





Трудоемкие отрасли могут быть вынуждены останавливать работу в самые жаркие часы.





Экономист Шерель Мерфи говорит, что хотя прогнозы являются мрачными, меры по ограничению глобального потепления могут открыть возможности.





«Из декарбонизации нашей экономики вытекают и негативные, и позитивные стороны. Когда мы думаем о нашем положении в мире, это очень важно, потому что очевидно, что мы производим много особенно редких минералов, которые необходимы на пути к декарбонизированному миру. И мы думаем о том, что делает США с целью снижения инфляции, тратя много денег и побуждая компании к декарбонизации. Мы можем сыграть свою роль в этом, что может увеличить наши экспортные доходы и цены на сырье. И это большой плюс».





Ожидается, что популяция Австралии достигнет 40 миллионов человек к началу 2060-х годов, а медианный возраст (возраст, который разделяет все население на две равные группы) вырастет с 38 до 43 лет.





На фоне старения нации, уменьшится совокупный налог на доходы, уплачиваемый работниками, что означает большее давление на службы здравоохранения и ухода за престарелыми.





Экономист Комитета по экономическому развитию Австралии Мелисса Уилсон говорит, что это показывает обязательность долгосрочного планирования.





«Мы должны начать уже сейчас вести те трудные, открытые и честные разговоры о стоящих перед нами проблемах и движении вперед, и мы должны положить на стол все, включая НДС и систему персонального налогообложения, чтобы она оставалась прогрессивной».





Молодым австралийцам предстоит справляться с этим мрачным будущим.





Несмотря на более крупный, чем предсказывалось, профицит бюджета за прошлый финансовый год, межпоколенческий доклад прогнозирует дефициты бюджета до 2063 года.





Министр финансов оппозиции Ангус Тейлор говорит, что правительство должно сосредоточиться на текущих проблемах роста стоимости жизни.





«Правда в том, что австралийцы прямо сейчас, во всех сферах, не думают о 40 годах вперед, они думают о том, как пережить следующие 40 дней или даже следующие 40 часов. Сейчас у нас кризис стоимости жизни. И именно сейчас он представляет нам межпоколенческий доклад, в котором дефициты видны так далеко, насколько только можно заглянуть, но решения не видно. Будущее для Австралии с бОльшими налогами, бОльшими расходами и бОльшим населением, но без решений для стоящих пееред нами задач».





Но г-н Чалмерс защищает такой подход правительства – мыслить на десятилетия вперед.





«Если у вас нет этого ощущения будущего, пылающего внутри вас. Если у вас внутри нет этого освещающего путь смысла, тогда вам нечего делать в этой сфере. Я действительно верю в это, и если у вас нет этого пылающего огня внутри, этой маленькой освещающей смыслы и предназначения лампочки внутри вас, тогда вы должны уступить дорогу и оставить это людям, как мы все, кто будет делать эту работу».





Правительство исключило новые крупные изменения в налоговой сфере в течение этого срока.



