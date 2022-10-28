Цены на жилье упали почти на 5% в сентябрьском квартале, согласно отчету Domain

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Онлайн-портал по недвижимости Domain опубликовал свой последний отчет о ценах на жилье в Австралии.





Из него следует, что стоимость домов упала на 4,9 процента в последнем квартале, что составляет около 53 000 долларов.





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Но руководитель отдела исследований и экономики в компании Domain, доктор Никола Пауэлл, говорит, что цены все еще значительно выше, чем они были до COVID-19, а средняя цена дома по-прежнему составляет около 1,02 миллиона долларов.





«Несмотря на то, что цены падают — а они быстро падали в течение сентябрьского квартала, — они все равно остаются значительно выше, чем были до недавнего бума на рынке недвижимости, вызванного пандемией. Они, конечно, различаются в зависимости от города. Но цены во всех столичных городах регионов все еще выше, чем они были до пандемии, где-то на от 17 до 47 процентов».





Доктор Пауэлл говорит, что большинство домовладельцев купили недвижимость до COVID-19.





Но она говорит, что не все купившие жилье оказались в выгодной позиции.





«Я думаю, что сегмент домовладельцев, который более уязвим, — это те, кто купил на пике, или те, кто переоценил свои силы и поставил себя в финансово уязвимую ситуацию. Те домовладельцы, которые хотят продать сейчас, попадают в эту категорию риска, потому что теперь они могут оказаться в минусе».





В то время как доктор Пауэлл говорит, что это не обязательно плохие новости для продавцов, которым не нужно столько денег, чтобы купить что-то еще, отчет мало утешает тех, кто арендует жилье.





Директор по экономическим исследованиям PropTrack Кэмерон Кушер говорит, что хотя цены на жилье падают, арендная плата не снижается.





По его мнению, это происходит из-за того, что на рынке стало меньше инвесторов, и все больше арендодателей обращаются к краткосрочной аренде, такой как Air BNB.





«Количество объектов недвижимости, сдаваемых в аренду на realestate.com.au, сократилось на 35,5%. Таким образом, мы наблюдаем значительное сокращение предложения, и в то же время у нас больше людей, арендующих жилье, потому что было меньше покупок с целью инвестиций. Но также мы наблюдали большое падение за последние полтора года в кредитовании покупателей первого дома».





С практической точки зрения это означает, что все больше людей оказываются в сложной ситуации — либо платят больше, чем они могут позволить себе платить комфортно, либо вообще не имеют жилья.





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«Я работала, но не могла позволить себе арендовать жилье. Я работала только неполный рабочий день, мне нужно было растить пятерых детей».





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