Доступность жилья: Средний размер недвижимости становится меньше, а цены — выше

Элис Хидажат снимает квартиру в одном из самых дорогих городских районов Австралии.





В идеале, по ее словам, она хотела бы купить собственный дом в Поттс-Пойнт на востоке Сиднея, но, как и многие, из-за цен на рынке недвижимости это пока невозможно.





«Я снимаю в районе Поттс-поинт уже достаточно давно. Я живу здесь уже 10 лет и конечно хотела бы приобрести недвижимость в этом или соседних районах на Востоке Сиднея. Но рынок недвижимости жесток. Пока я решила подождать».





Новый отчет о доступности жилья от Domain показывает, что Сидней — самый дорогой город в стране по коэфиенту цена/размер жилья. Средняя стоимость квадратного метра составляет 2 400 долларов.





Покупателям будет проще найти недвижимость в Аделаиде, Брисбене и Перте, примерно за половину сиднейской цены.





Но проблема с доступностью покупки жилья существует не только в крупных городах.





Никола Пауэлл, руководитель отдела исследований и экономики Domain, объясняет:





«Во время пандемии многие переехали в региональную Австралию. Чтобы жить ближе к океану и природе и при этом работать удаленно. Если посмотреть на изменение стоимости в регионах по сравнению со столицами, то на региональных рынках она еще больше ухудшилась, и это потому что мы наблюдаем увеличение спроса. Хотя конечно по-прежнему по сравнению со столицей жилье в региональной Австралии доступней. Но конечно соотношение цены и качества резко изменилось».





Разбивка данных по штатам и территориям в отчете показывает, что квартальное снижение цены за дома в Сиднее, Брисбене и Канберре замедлилось. В то время как в Мельбурне, Аделаиде и Хобарте снижение цены стабилизировалось.





В более дорогих городах, таких как Сидней и Канберра, зафиксировано самое резкое ежегодное снижение цен на дома в их истории. А Аделаида — единственный столица штатов, в которой зафиксирован новый рекорд цен как за квартиры, так и за дома.





Спрос на квартиры в условиях кризиса стоимости жизни сохраняется. Динамика цен на квартиры в декабрьском квартале в Сиднее, Брисбене, Аделаиде и Дарвине превышает динамику цен за дома. В то время как цены на квартиры в Мельбурне переживают самый быстрый ежегодный спад в истории города.





В Канберре он самый быстрый с 1997 года.





«По всей стране некоторые районы с самой высокой ценой за квадратный метр находятся в пригородах, где много таунхаусов, где земля ограничена, а давление на цену действительно велико. Это увеличивает цену за квадратный метр».





Продолжающееся повышение процентных ставок также сыграло важную роль в снижении доступности жилья, наряду с ростом цен на газ и электроэнергию.





Казначей Джим Чалмерс также подчеркивает роль инфляции.





«Инфляция — это основная проблема для нашей экономике и этому уделено основное внимание правительства. Чтобы смягчить инфляцию и ее влияние на экономику домохозяйств, мы разрабатываем энергетический план. Инфляция будет выше, чем нам хотелось бы, дольше, чем нам хотелось бы. Мы продолжаем говорить об этом уже некоторое время».





Поскольку льготы по оплате электроэнергии вступят в силу не раньше середины года, тем австралийцам, кто пытается или уже приобрели собственную недвижимость, придется пока сокращать расходы в других областях.





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