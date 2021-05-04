Как малому бизнесу получить грант на развитие в Австралии - личный опыт

Елена дала конкретные советы и ответила на вопросы:
- с чего начать, если вы никогда не подавали заявку на грант;
- можно ли получить грант бизнесу, который ведет свою деятельность не на английском языке;
- стоит ли обращаться за помощью к посредникам при оформлении гранта;
- а также поделилась полезной , где можно подобрать различные гранты.
Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Olena Lima, Founder and Principal Consultant at digital marketing agency MemberBoat Source: Supplied by Olena Lima
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