Как малому бизнесу получить грант на развитие в Австралии - личный опыт

Елена дала конкретные советы и ответила на вопросы:





с чего начать, если вы никогда не подавали заявку на грант;

можно ли получить грант бизнесу, который ведет свою деятельность не на английском языке;

стоит ли обращаться за помощью к посредникам при оформлении гранта;