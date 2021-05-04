Как малому бизнесу получить грант на развитие в Австралии - личный опыт

Olena Lima, a founder of Marketing agency in Sydney

Olena Lima Source: Supplied by Olena Lima

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Елена Лима, основательница маркетингового агентства MemberBoat в Сиднее, рассказала о личном опыте получения грантов для развития своего бизнеса в Австралии.

Елена дала конкретные советы и ответила на вопросы:

  • с чего начать, если вы никогда не подавали заявку на грант;
  • можно ли получить грант бизнесу, который ведет свою деятельность не на английском языке;
  • стоит ли обращаться за помощью к посредникам при оформлении гранта;
  • а также поделилась полезной
    ссылкой
    , где можно подобрать различные гранты.
Olena Lima
Olena Lima, Founder and Principal Consultant at digital marketing agency MemberBoat Source: Supplied by Olena Lima
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