Лариса Маевская и ее дети Катя и Саша неделю назад прилетели в Сидней. До войны они жили в Киеве. Спустя неделю после того, как началась война, решили эвакуироваться. Дорога оказалась очень тяжелой, так как у них сломалась машина и пришлось ехать на поезде, стоя в тамбуре. Так они добрались до Варшавы.
Семья Маевских решила лететь в Австралию, так как здесь они могли рассчитывать на поддержку друзей. Катя учится в Киевском политехническом институте на факультете информационные технологии. Говорит, что после начала войны преподаватели перевели весь процесс обучения в онлайн-формат.
Лариса, Катя и Саша Маевские с друзьями Петей и Алиной Кириевскими Source: Photo by SBS Russian
Мы записали интервью с Катей и Сашей на второй день их приезда, на митинге в поддержку Украины, и в тот момент Саша еще не знал, в какую школу пойдет. По словам мамы, у ее детей хороший английский, и она надеется, что их адаптация пройдет легко. В Украине Саша учился в 8 классе. Перед переездом в Австралию он много читал про местные школы и уверен, что в Австралии одно из самых лучших образований в мире. Сейчас семья Маевских находится в Австралии на туристической визе 600. Они ждут получения 449 визы, которая даст им право на работу.
Митинг в поддержку Украины в Сиднее Source: Photo by SBS Russian
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Как Австралия помогает вынужденным переселенцам из Украины?
SBS Russian
10/05/202218:18
Подробнее о доступных для украинцев визах нам рассказала иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник.
По словам Надежды, вынужденные переселенцы могут подать заявку, состоящую из ответов на нескольких простых вопросов, через специальную форму онлайн уже в первый день прилета и оформить заявление на 449 визу. Эта виза дает право на работу и на получение субсидий от государства. После подачи на 449 визу с вынужденными переселенцами свяжутся представители службы и помогут с проживанием, оформлением документов и решением других вопросов.
Nadezhda Zdelnik, registered migration agent from Sydney Source: Supplied by N.Zdelnik
Сроки ожидания 449 визы, по словам Надежды, составляют сейчас в среднем 10 рабочих дней. "786 визу у нас пока никто не получил, хотя там указан срок выдачи 7 дней", - добавляет она. Надежда отмечает, что австралийские организации и местные комьюнити делают очень много для вынужденных переселенцев из Украины. Например, в Сиднее есть Украинский дом, где можно встретить представителей службы и обратиться к ним за помощью. Также есть несколько пунктов помощи вынужденным переселенцам, где они могут получить бесплатно одежду, предметы личной гигиены, продукты питания и многое другое.
Source: Photo by SBS Russian
Здесь мы собрали полезные ссылки для вынужденных переселенцев из Украины (обращаем ваше внимание, что редакция SBS Russian размещает эти ссылки в качестве информации, но не рекомендации):
Департамента иммиграции Австралии, где можно узнать про все виды виз для жителей Украины и подать заявление на визу: https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/ukraine-visa-support
украинской комьюнити с информацией на английском и украинском языках, где можно подать заявку на получение помощи, предложить свою помощь, узнать информацию о текущих мероприятиях, адреса центров помощи и общественных организаций в Австралии:
организации Settlement Services International, которая помогает вынужденным переселенцам из Украины с проживанием, оформлением документов, получением необходимых услуг при приезде в Австралию:
Группы помощи для украинцев в Facebook, где можно попросить о помощи или предложить свою:
И вернемся к истории Ларисы и ее детей Кати и Саши: по их словам, у них сейчас все хорошо. Саша сдает тест и, если наберет хорошие баллы, то сразу пойдет в государственную австралийскую школу. Катя параллельно с учебой занимается поиском работы в технологических компаниях. С гордостью говорит, что уже получила приглашения на собеседования, но сначала ей нужно дождаться 449 визы.
Катина мама попросила передать слова благодарности всем, кто оказался неравнодушен к проблемам вынужденных переселенцев из Украины и помогает людям, которым пришлось временно покинуть свою родную страну из-за войны.
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