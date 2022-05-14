Лариса Маевская и ее дети Катя и Саша неделю назад прилетели в Сидней. До войны они жили в Киеве. Спустя неделю после того, как началась война, решили эвакуироваться. Дорога оказалась очень тяжелой, так как у них сломалась машина и пришлось ехать на поезде, стоя в тамбуре. Так они добрались до Варшавы. Лариса, Катя и Саша Маевские с друзьями Петей и Алиной Кириевскими Source: Photo by SBS Russian Семья Маевских решила лететь в Австралию, так как здесь они могли рассчитывать на поддержку друзей. Катя учится в Киевском политехническом институте на факультете информационные технологии. Говорит, что после начала войны преподаватели перевели весь процесс обучения в онлайн-формат. Митинг в поддержку Украины в Сиднее Source: Photo by SBS Russian Мы записали интервью с Катей и Сашей на второй день их приезда, на митинге в поддержку Украины, и в тот момент Саша еще не знал, в какую школу пойдет. По словам мамы, у ее детей хороший английский, и она надеется, что их адаптация пройдет легко. В Украине Саша учился в 8 классе. Перед переездом в Австралию он много читал про местные школы и уверен, что в Австралии одно из самых лучших образований в мире. Сейчас семья Маевских находится в Австралии на туристической визе 600. Они ждут получения 449 визы, которая даст им право на работу.





LISTEN TO Как Австралия помогает вынужденным переселенцам из Украины? SBS Russian 10/05/2022 18:18 Play





Подробнее о доступных для украинцев визах нам рассказала иммиграционный агент из Сиднея Надежда Здельник. Nadezhda Zdelnik, registered migration agent from Sydney Source: Supplied by N.Zdelnik По словам Надежды, вынужденные переселенцы могут подать заявку, состоящую из ответов на нескольких простых вопросов, через специальную форму онлайн уже в первый день прилета и оформить заявление на 449 визу. Эта виза дает право на работу и на получение субсидий от государства. После подачи на 449 визу с вынужденными переселенцами свяжутся представители службы SSI и помогут с проживанием, оформлением документов и решением других вопросов. Source: Photo by SBS Russian Сроки ожидания 449 визы, по словам Надежды, составляют сейчас в среднем 10 рабочих дней. "786 визу у нас пока никто не получил, хотя там указан срок выдачи 7 дней", - добавляет она. Надежда отмечает, что австралийские организации и местные комьюнити делают очень много для вынужденных переселенцев из Украины. Например, в Сиднее есть Украинский дом, где можно встретить представителей службы SSI и обратиться к ним за помощью. Также есть несколько пунктов помощи вынужденным переселенцам, где они могут получить бесплатно одежду, предметы личной гигиены, продукты питания и многое другое.





Здесь мы собрали полезные ссылки для вынужденных переселенцев из Украины ( обращаем ваше внимание, что редакция SBS Russian размещает эти ссылки в качестве информации, но не рекомендации ):





Вебсайт Департамента иммиграции Австралии, где можно узнать про все виды виз для жителей Украины и подать заявление на визу: https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/ukraine-visa-support





Вебсайт украинской комьюнити с информацией на английском и украинском языках, где можно подать заявку на получение помощи, предложить свою помощь, узнать информацию о текущих мероприятиях, адреса центров помощи и общественных организаций в Австралии: https://ukrainians.org.au/





Вебсайт организации Settlement Services International, которая помогает вынужденным переселенцам из Украины с проживанием, оформлением документов, получением необходимых услуг при приезде в Австралию: https://www.ssi.org.au/





Группы помощи для украинцев в Facebook, где можно попросить о помощи или предложить свою:





И вернемся к истории Ларисы и ее детей Кати и Саши: по их словам, у них сейчас все хорошо. Саша сдает тест и, если наберет хорошие баллы, то сразу пойдет в государственную австралийскую школу. Катя параллельно с учебой занимается поиском работы в технологических компаниях. С гордостью говорит, что уже получила приглашения на собеседования, но сначала ей нужно дождаться 449 визы.





Катина мама попросила передать слова благодарности всем, кто оказался неравнодушен к проблемам вынужденных переселенцев из Украины и помогает людям, которым пришлось временно покинуть свою родную страну из-за войны.











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