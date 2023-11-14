Согласие на секс: Как убедиться, что оно обоюдное и добровольное?

Основные факты Сексуализированное насилие – это любой вид нежелательной сексуальной активности, которая осуществляется под давлением или посредством манипуляций или запугиваний.

Сексуализированное насилие может быть физическим, психологическим и эмоциональным. Оно может быть нанесено лично или через средства массовой информации, например, онлайн.

Ужесточение законов о согласии на сексуальные отношения в некоторых австралийских юрисдикциях означает, что все участвующие в сексуальной активности должны получить согласие.

Австралийская система образования совершенствует учебную программу по вопросам согласия и сексуальной активности.

Согласно Австралийской национальной консультационной службе по вопросам семейного и сексуализированного насилия, более известной как линия помощи 1800 RESPECT, термин «сексуализированное насилие» может использоваться для описания любой сексуальной активности, «которая заставляет вас чувствовать страх или дискомфорт».





Сексуализированное насилие включает сексуализированное нападение, насилие, изнасилование или домогательство. Слово «насилие» здесь используется для обозначения физической агрессии, а также эмоционального и психологического вреда, который может быть нанесен как лично так и онлайн.





По данным Австралийского бюро статистики (ABS), каждая пятая женщина в Австралии в возрасте от 15 лет подвергалась сексуализированному насилию.



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Сексуализированное насилие определяется как любой нежелательный интимный контакт.





«Это любой необоснованный контакт с интимными местами, без вашего свободного согласия» — объясняет старший сержант Моник Келли из специализированной группы детективов полиции в штате Виктория.





«Это не всегда должно быть физическое прикосновение; существует целый ряд различных способов сексуализированного насилия. К примеру, распространение интимных изображений без согласия на их публикацию».





В некоторых случаях нежелательное откровенное «рассказывание историй», такое как «секстинг», может по закону квалифицироваться как сексуализированное насилие.



On average, there are 85 sexual assaults reported every day in Australia. 90 per cent of victim-survivors do not report their rape to police. Source: Moment RF / Carol Yepes/Getty Images

Сексуализированное насилие и закон

Сексуализированное насилие считается тяжким преступлением. В последние годы некоторые австралийские юрисдикции внесли изменения в свои законы, предписывая обвиняемым в преступлениях сексуализированного характера доказывать в суде, что они действительно получили согласие до любого полового акта.





Журналист-расследователь Джесс Хилл исследовала тему согласия в половом акте в трехсерийном документальном сериале ‘Asking for it’ для платформы SBS On Demand.





Она говорит, что первый шаг который всегда важно сделать — это выяснить, что каждому из участников полового акта приятно, а что не приятно во время полового акта. Когда вы знаете свою позицию и границы, важно установить их, а также спросить своего партнера, как он или она себя чувствуют. Важно научиться говорить «да» или «нет» на каждом этапе близости.





«Речь идет об установлении следующего: “Хотим ли мы этого оба? Мы оба будем этим удовлетворены?” Но с точки зрения установления согласия в данный момент, это так же просто, как и любые вопросы во время полового акта» — говорит г-жа Хилл.



Вы можете спросить: "Ничего, если я прикоснусь к тебе? Тебе это нравится? Ты хочешь, чтобы я это сделал?" Буквально просто проверяйте, чтобы это не было совершенно бесшумным занятием. Джесс Хилл, журналист-расследователь

Согласие на секс означает подтверждение энтузиазма и положительного одобрения всех сексуальных действий, совершаемых в течение всего периода взаимодействия.





В некоторых юрисдикциях для того, чтобы секс был законным, уже недостаточно только предполагать, что партнер согласен; вы должны убедиться в согласии другой стороны — активно и неоднократно.





Обеспечение согласия означает гораздо больше, чем просто думать, что кто-то вроде бы соглашается на секс.



Credit: Flashpop/Getty Images Важны вербальные и невербальные сигналы, указывающие на то, что согласие есть. Это связано с тем, что согласие может быть отозвано на любом этапе полового акта. Если ваш партнер замолкает или перестает отвечать физически, это может сигнализировать о несогласии.





«Недостаточно предполагать, что было согласие просто судя по языку тела или потому что открыто не прозвучало “нет”» — объясняет г-жа Хилл.





«Несогласие может выражаться вербально — когда партнер говорит “стоп” — но также может выражаться и невербально — когда партнер внезапно замолчал или замер. Если вам говорят — "Я не уверен" — или если партнер звучит так, будто он или она действительно не уверены в том, что произойдет, тогда лучше, переспросить, действительно ли партнер хочет это делать? И уверить ее или его, что им не обязательно это делать».



Couple in a difficult moment Credit: Mixmike/Getty Images Закон в Австралии четко устанавливает, когда согласие на секс не может быть дано.





«Согласие не может быть дано, например, в состоянии алкогольного опьянения или без сознания, или человеком с очень тяжелой умственной отсталостью. Дети до 16 лет по закону не способны давать согласие» — объясняет адвокат и писатель Майкл Брэдли.





Однако г-н Брэдли также говорит, что есть некоторые проблемные области в том, как правовая система реагирует на изнасилование в ситуациях, когда согласие, по-видимому, дается из-за страха или давления.





«Это попадает в серую область, где чья-то воля была побеждена из-за принуждения или давления. Это особенно щекотливая тема в контексте семейного и домашнего насилия.





«Если человек находится в отношениях принудительного контроля, которые включают принуждение к сексу, тогда, хотя они и могут активно соглашаться в практическом смысле, но если они это делают, потому что они не верят, что у них есть безопасный альтернативный выбор, или они фактически потеряли способность проявлять свободу воли, тогда согласия нет».



Образование по вопросам сексуального здоровья

Аспекты согласия или отказа на секс стали обязательным элементом австралийской национальной учебной программы только в 2023 году. Эта директива стала ответом на критику, в которой утверждалось, что современным представлениям о сексуальности и предотвращению сексуализированного насилия не уделялось достаточного внимания.





Новая учебная программа направлена на обучение согласию и уважительным отношениям с учетом возраста и охватывает вопросы принуждения и дисбаланса власти. В программе также рассмотрены гендерные стереотипы, включая различия в традиционных культурных ожиданиях, возлагаемых на мужчин и женщин.



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Ричи Хардкор — педагог и активист с многолетним опытом работы в области предотвращения семейного и сексуализированного насилия. Он предоставляет учебные программы по вопросам полового воспитания и согласия в школах по всей Австралии и Новой Зеландии.





Он считает, что существует несоответствие между культурными нормами, которые не поощряют открыто говорить о сексе из-за табу и стигмы с одной стороны, и сексуальной объективации женщин в рекламе, с другой. В то время дети все чаще получают доступ к откровенным и зачастую жестоким порнографическим материалам в Интернете.



SEX online Credit: JLGutierrez/Getty Images «Популярная культура нормализует сексуализированную агрессию и сексуализированное доминирование, часто гендерно асимметричным образом. Мальчики и мужчины часто имеют власть над женщинами и девочками. Женщины и девочки подаются так, будто созданы для того, чтобы соглашаться на мужские ухаживания» — говорит он.





«Нам действительно нужно работать лучше и говорить о сексуальной автономии, сексуальной активности и взаимном сексуальном удовольствии и говорить о хорошей стороне секса, а также избегать его вреда».



Секс — это удивительный человеческий опыт, и, как бы вы его ни получали, никто не должен испытывать боль — физически или эмоционально. Ричи Хардкор, педагог по вопросам сексуального здоровья и активист

Учитывая то, что уже выросли некоторые поколения, не привыкшие спрашивать о согласии, это означает, что многие сексуальные контакты могут непреднамеренно происходить без согласия.





«Давайте дадим каждому голос, который им нужен, а затем социальную нормализацию таких разговоров. Я думаю, это устранит много вреда» — добавляет г-н Хардкор.



Credit: Beatriz Vera / EyeEm/Getty Images Когда мы говорим об изнасиловании, мы часто думаем о том, что кто-то выпрыгивает из кустов с ножом и утаскивает жертву. К сожалению, такое случается, но большая часть сексуализированного насилия совершается кем-то, кто знает жертву, или людьми на свиданиях в Tinder, или даже в отношениях. Так что важно понимать — как обеспечить ненасильственный, взаимно приятный сексуальный опыт по обоюдному согласию?» — спрашивает г-н Хардкор.





По мнению Джесс Хилл, обучение тому, как просить согласие естественным способом, включает в себя деконструкцию культурно навязанного стыда за секс, обновление неуместных гендерных сексуальных ожиданий и устаревших представлений о женственности и мужественности.





«Как женщинам, так и мужчинам определенно есть чему раз-учиться в плане того, как они определяют и строят свои собственные желания. Это непростая задача. Вот почему уметь говорить “да" так же важно, как и уметь говорить “нет”».



