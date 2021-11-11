Как начать малый бизнес в Австралии?

В Австралии малый бизнес определяется как предприятие или компания, в которой работает менее 19 человек.

Правительство Австралии запрещает некоторым людям иметь бизнес. Сюда входят люди, заявившие о банкротстве или осужденные за преступления.

Вам нужно будет зарегистрировать название бизнеса в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).

ТРАНСКРИПТ





В Австралии к малому бизнесу относятся предприятия или компании, в которых работают менее 19 человек. Большинство малых предприятий управляются владельцами.





Прежде чем планировать открыть новый бизнес, надо выяснить, имеете ли вы право на его открытие. Правительство Австралии запрещает некоторым людям иметь бизнес - это люди, объявившие себя банкротами или осужденные за преступление.





Как только у вас появится концепция бизнеса, вам нужно зарегистрировать имя в Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC).





Брюс Макфарлейн - генеральный директор мельбурнской компании Blue Rock. Его команда консультирует начинающих предпринимателей по вопросам финансов, счетов и предоставляет практическую поддержку.





Г-н Макфарлейн говорит, что если вы хотите начать бизнес, вам нужно задать себе несколько сложных вопросов, например, «Какую проблему я собираюсь решить?»





Или, если у вас уже есть идея, которая предполагает новый подход, вы должны спросить себя: «Будет ли моя идея привлекать достаточно внимания и приносить деньги?»





“Отправная точка - это видение бизнеса. Затем, когда они определились с тем, чем они хотят заниматься, могут быть какие-то юридические или другие требования для создания бизнеса определенным образом для определенных людей. Некоторые бизнесы могут работать как ИП, и тогда к тому, что вы должны делать, чтобы начать создание бизнеса, очень мало требований. Для других бизнесов вам необходимо создать компанию, траст или какую-либо другую юридическую структуру, чтобы иметь возможность управлять бизнесом”.





Как предпринимателю вам необходимо выяснить, кто ваши потенциальные клиенты и какие ресурсы вам понадобятся для развития бизнеса. Это может включать в себя аренду помещения или офиса или найм персонала.





Александра Синклер - владелица Pot Dispensary, студии керамики и дизайнерского магазина. Она открыла свой бизнес в Мельбурне чуть более года назад и говорит, что, хотя концепция ее магазина была для нее очень ясна, на то, чтобы она заработала, потребовались месяцы.





«С тех пор, как мы получили место, мне потребовалось около пяти или шести месяцев, прежде чем я смогла открыть бизнес. Время ушло на планирование того, где все разместить, создание ассортимента - так что да, это заняло около пяти или шести месяцев. Это длилось намного дольше, чем мне хотелось бы, и если бы я могла сделать это снова, я бы, вероятно, накопила больше денег и наняла бы больше людей».





Часто владельцы малого бизнеса тратят огромные силы на запуск своего дела, потому что они пытаются все делать сами. Некоторые могут мало знать, где искать финансовую и материально-техническую помощь, чтобы вовремя открыть свой бизнес.





Г-жа Синклер говорит, что она получила много информации и поддержки из курса New Enterprise Incentive Scheme (NEIS), который помог ей разобраться с финансами, необходимыми для запуска бизнеса.





По ее словам, этот рассчитанный на год правительственный курс очень полезен, поскольку помогает снять напряжение в процессе открытия бизнеса.





«Это не самое простое, что я делала. Вот почему я обратилась к этой программе NEIS, потому что она упрощает понимание процесса открытия бизнеса. Так что, если кто-то хочет начать бизнес, я бы порекомендовала пройти этот курс или хотя бы поговорить с тем, кто его ведет».





В Австралии существует множество правил для всех видов бизнеса, которые должен соблюдать каждый владелец. В них может быть сложно сориентироваться, и здесь может помочь обращение к юристу.





Запуск собственного дела может быть утомительным. У вас может быть идея и человеческие ресурсы, но управлять ресурсами часто бывает сложно.





Рахул Кумарис - директор Allied Legal. Его бизнес предлагает юридические консультации новым предпринимателям, предлагая индивидуальные решения, он говорит, что в наши дни большинство новаторских и инновационных идей основаны на технологиях.





«Что касается только основных юридических структур и механизма, с помощью которого предприятие должно работать, это может занять немного времени, но что касается воплощения идеи в жизнь - тут все зависит от сложности предприятия».





Большинство владельцев малого и среднего бизнеса предпочитают брать займы для развития своего бизнеса. Но часто бывает сложно найти кредитора, который понимает конкретные потребности бизнеса.





«Что касается займов для малого бизнеса, инвестиции не всегда доступны для любого бизнеса. Опытный инвестор также потребует, чтобы вы предоставили бизнес-план, чтобы понимать, что это безопасные инвестиции, потому что они, очевидно, хотят вернуть деньги, которые они дают».





Из-за этих сложностей большинству малых предприятий предлагают гораздо меньше денег, чем они изначально рассчитывали.



