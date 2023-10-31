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LISTEN TO Как понять, что у ребенка проблемы с психическим здоровьем? SBS Russian 31/10/2023 07:35 Play

Детство часто описывают как беспечное время, необремененное ответственностью и стрессом, а проблемы с психическим здоровьем часто связывают со взрослым возрастом.





Но что если эти предположения ошибочны и даже вредны?





Именно об этом говорят специалисты детской благотворительной организации по вопросам психического здоровья KidsXpress.





По словам основателя и генерального директора Марго Уорд, в Австралии люди недостаточно осведомлены о психическом здоровье детей.





"В прошлом году мы провели опрос, в ходе которого опросили более 1600 взрослых по всей Австралии. И обнаружили, что каждый третий родитель не мог уверенно распознать признаки психических проблем у своих детей. И это было довольно большим сюрпризом, особенно когда вы понимаете, что родители и опекуны, которы так близки с их детьми, на самом деле не были уверены, что их ребенок в порядке".





Последние данные Австралийского бюро статистики (ABS) свидетельствуют, что психические расстройства затрагивают 1 из 7 детей в возрасте от 4 до 11 лет в Австралии, и около половины всех проблем с психическим здоровьем возникают до 14 лет.





Однако только 25 процентов детей, у которых диагностированы психические расстройства, получают профессиональную поддержку - самая низкая цифра среди всего населения Австралии.





Г-жа Уорд утверждает, что если проблемы с психическим здоровьем не лечатся в детстве, они могут превратиться в пожизненные.





"Очень важно, чтобы мы начали рассматривать психическое здоровье детей не только в свете раннего вмешательства, но и как стратегию предупреждения более серьезных проблем на протяжении всего возрастного периода и для всего австралийского населения. Поэтому крайне важно, чтобы мы это делали. Но мы также знаем, что если эти проблемы у детей не выявляются своевременно, то это может привести к депрессии, тревожности и даже посттравматическому стрессовому расстройству, по мере взросления у молодых взрослых и в более зрелом возрасте. Поэтому крайне важно заниматься ими как можно раньше".





Как же понять, что ребенок испытывает трудности?





Объясняет доктор Иэн Перкс - детский и подростковый психиатр Университета Нового Южного Уэльса и Сиднейской детской больницы.





"Признаки могут включать, например, трудности с засыпанием или проблемы с непрерывным сном. То есть нарушения сна могут быть признаком. Изменения в пищевых привычках, расстройство аппетита, изменения в посещении школы или учебной успеваемости. Если ребенок или подросток чрезмерно беспокоится о регулярном посещении школы, больше, чем можно ожидать, или больше, чем это было раньше, это может быть признаком того, что у этого ребенка возникли трудности эмоционального характера".





Данные ABS свидетельствуют о том, что 7 из 10 наиболее распространенных обращений к педиатрам связаны с психическим здоровьем.





Они также свидетельствуют, что первые 2000 дней жизни ребенка - это критический период, и вмешательства в это время могут привести к значительным улучшениям в жизни, здоровье и развитии ребенка.





Менеджер онлайн услуг в Kids Helpline, Тони Фицджеральд, говорит, что огромную роль может сыграть открытость родителей к выслушиванию эмоций и переживаний их детей.





"Примерно 37 процентов всех обращений в Kids HelpLine поступают от детей в возрасте 14 лет и младше. Мы знаем, что это серьезная проблема. Думаю, первым шагом является создание пространства для разговора, а также просто готовность слушать и пытаться выяснить, что происходит с ребенком. Но если родители действительно обеспокоены, то это значит, что нужно попытаться получить доступ к профессионалу в области здравоохранения, который может помочь им узнать существующие пути получения поддержки, будь то обращение к психологу или психиатру или другим видам поддержки, которые доступны".





Данные ABS, описывающие, сколько детей страдают от психических проблем в Австралии, относятся к 2013-2014 году, то есть 10 лет назад.





Г-н Фицджеральд считает, что с того времени намного больше детей сказали бы, что испытывают проблемы психического здоровья.





"Какими бы факторами это ни было обусловлено, будь то социальные сети или какое-то другое воздействие в обществе, которее влияет на психическое здоровье наших молодых людей, мы видим рост числа сообщений о проблемах психического здоровья детей и молодежи. Безусловно, это сочетание ряда факторов. Конечно, влияет и рост сообщений о том, насколько важно обращаться за помощью, но также это и факторы, которые влияют на жизнь наших молодых людей. Знаете, в наши дни быть ребенком и молодым человеком довольно сложно, и существует множество факторов, влияющих на их здоровье и благополучие, и это то, на что нам нужно обратить внимание, если сравнивать с периодом 10-летней давности, то мы точно наблюдаем рост".





Доктор Перкс считает, что требуется гораздо больше государственных инвестиций для расширения вариантов поддержки детей - в школах и не только.





"Я думаю, были сделаны замечательные инвестиции от разных правительств. Но впереди еще долгий путь. Школьные психологи совсем не получают тех ресурсов, которые им нужны. Они обычно находятся в школе всего несколько дней в неделю. Иногда это один школьный психолог на один день, а другой на следующий. Поэтому выделение ресурсов для такой должности, чтобы она могла быть полноценной, на постоянной основе в данной школе, было бы замечательным шагом. Очень важно исследование эффективности онлайн-терапевтических методов для детей с психическими расстройствами и это долгосрочная задача, требующая дополнительных инвестиций".



