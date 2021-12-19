Как узнать, действительно ли терапия работает?

Olga Koronovskaia

Psychotherapist from Canberra Olga Koronovskaia Source: Photo by Olga Koronovskaia

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В нашей рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопрос Ольги из Брисбена. Она написала: "Я обращалась к большому количеству психологов, но все они, в основном, только слушают и не объясняют, что со мной происходит и что же мне делать. Почему мне все время попадаются плохие специалисты? Объясните, пожалуйста".

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу"  и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: 
russian.program@sbs.com.au
 Свой вопрос можно задать анонимно. Хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
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