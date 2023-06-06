Как достичь соглашения по воспитанию детей после развода?

Key Points Согласно австралийскому семейному законодательству, интересы ребенка имеют первостепенное значение.

Большинство родителей заключают неформальные соглашения о воспитании детей.

Если родители не могут прийти к согласию, они могут принять участие в медиации.

Семейный суд всегда является последним вариантом, но доступны ресурсы, которые помогут вам в этом процессе.

Закон о семейном праве в равной степени применяется к женатым парам, парам, состоящим в гражданском браке, однополым парам, а также к лицам, осуществляющим уход, например бабушкам и дедушкам.





Это гарантирует, что дети имеют право поддерживать значимые отношения с обоими родителями без каких-либо предпочтению определенному полу родителя или родительской роли в семье.





Таким образом, после развода ни один из родителей автоматически не имеет права единолично заботиться о ребенке или принимать решения от имени другого родителя.





Бернадетт Грандинетти — исполняющая обязанности программного руководителя в Victoria Legal Aid. Она объясняет, что, согласно закону о семейном праве, существует презумпция равной совместной родительской ответственности.



Презумпция равной совместной родительской ответственности является отправной точкой в принятии важных долгосрочных решений относительно детей. Бернадетт Грандинетти, Victoria Legal Aid

Только суд может запретить родителю видеться со своими детьми, например, в случаях насилия в семье.





Равная родительская ответственность означает, что оба родителя должны поддерживать ребенка финансово. Но это не значит, что ребенок должен проводить одинаковое время с каждым родителем.





Родители вместе должны определить, какой вариант является наиболее подходящим.



Equal shared parental responsibility means both parents must support the child financially. Credit: PeopleImages/Getty Images

Родительский план

Многие пары при расставании заключают неформальную устную договоренность.





Родители также могут записать и подписать это соглашение. Подобный документ называется «родительским планом».





Родительский план не является юридически обязывающим документом. Цель подобного плана — уменьшить конфликты, особенно когда может возникнуть недопонимание между родителями. План может включать соглашение о текущих финансовых договоренностях и договоренностях о проживании ребенка.





«К примеру, дети живут с мамой в эти дни, а с папой — в эти» — объясняет Ширин Фагани, старший юрист юридической службы Women's Legal Service в Австралийской столичной территории.





«Там же могут быть прописаны какие-то рекомендации о том, как вы будете общаться друг с другом в качестве родителей своих детей».





Планы воспитания гибкие и могут меняться по мере того, как дети становятся старше и их потребности меняются.





В тех случаях, когда соглашение о родительских обязанностях было достигнуто и вы хотите придать ему юридическую силу, вы можете подать онлайн-заявление в Федеральный окружной и семейный суд Австралии о выдаче постановления о согласии на воспитание детей .



Little girl feeling sad while her parents are arguing in the background. Credit: skynesher/Getty Images

Решение семейного спора

Если родители не могут прийти к соглашению, следующим шагом обычно является разрешение семейного спора или медиация.





Комиссии по юридической помощи по всей Австралии ( Legal Aid Commissions ) предлагают услуги посредничества для клиентов, имеющих право на финансовую помощь. Также услуги посредничества предлагают общественные организации и частные юридические фирмы.





Семейный суд предлагает ресурсы по разрешению семейных споров, которые помогут родителям достичь соглашения и избежать суда. Вы также можете воспользоваться услугами Legal Aid и ресурсами юридической помощи, такими как Family Relationships Online .





Большинство родителей заключают родительские соглашения, не обращаясь в суд.





«Соглашения, заключенные между родителями, как известно, более эффективны в уменьшении конфликтов и создании стабильности для детей» — считает Энн-Мари Райс, старший из Федерального окружного и семейного суда Австралии.



When parents can’t reach an agreement, a family law court will make a decision based on the child's best interests. Source: Moment RF / LOUISE BEAUMONT/Getty Images Практикующий специалист по разрешению семейных споров — FDRP — это специально обученный посредник, который работает с семьями, находящимися в состоянии конфликта.





Вы можете найти список FDRP на Family Relationship Centres включая их местонахождение и стоимость услуг. Кроме того, частные посредники предлагают эту услугу, обычно за более высокую плату.





На сессии по разрешению семейных споров вам не нужен адвокат. Специалист по разрешению семейных споров обеспечит безопасность переговоров и перед началом сессии конфиденциально обсудит с вами любые проблемы или риски, включая домашнее или семейное насилие. Вы также можете попросить услуги переводчика.





Если вы получили приглашение от другого родителя принять участие в сессии по разрешению семейных споров, внимательно изучите приглашение и обратитесь за юридической консультацией, если у вас возникнут вопросы.





Если вы решите не присутствовать на сессии, решение может быть принято без вашего участия.



Семейный суд

Даже если вы обращаетесь в суд, потому что не смогли достичь соглашения, шансы попасть непосредственно на заседание перед судьей — очень низки, объясняет регистратор Райс.



Суд поможет вам найти способы безопасно договориться о соглашении, которое подойдет вам и вашим детям. Старший регистратор Энн-Мари Райс, Федеральный окружной и семейный суд Австралии

Суд обязан помочь родителям разрешить споры как можно быстрее и с минимальными затратами. Однако обращение в суд само по себе никогда не является предпочтительным вариантом.





«Я думаю, каждый, кто работает в системе семейного права, скажет, что суд — это крайняя мера. Но любой человек, который хочет обратиться в суд за формальным постановлением о ребенке, должен — за исключением рискованных случаев – сначала попытаться прийти к соглашению со вторым родителем без заседаний суда» — объясняет регистратор Райс.





Если родители не могут прийти к соглашению, они должны получить сертификат о том, что решение не было принято при помощи медиации. В таком случае суд по семейным делам примет решение, исходя из интересов ребенка, в соответствии с Законом о семейном праве.





Постановление суда — это официальный письменный документ, в котором изложено, что стороны должны делать в отношении вовлеченных детей или финансовых дел. Приказы могут быть изданы по согласию сторон или регистратором или судьей после слушания. То, что изложено в приказе, является обязательным для всех сторон и остается в силе до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет.





Суд очень серьезно относится к постановлениям, и нарушение постановления суда может привести к серьезным последствиям.





На сайте суда представлен список всей необходимой документации.



When planning to move overseas or interstate with your child, consent from the other parent is required unless you are seeking a court order. Credit: MoMo Productions/Getty Images

Переезд с ребенком

При планировании переезда за границу или между штатами с вашим ребенком требуется согласие другого родителя, если только вы не требуете постановления суда.





«В таком случае вам нужно поговорить с адвокатом, — объясняет Ширин Фагани — Суд будет рассматривать такие вещи, как соображения безопасности и финансовые аспекты, означает ли переезд что дети будут ближе семье и поддержке семьи».



Юридическая помощь

«Система может быть довольно сложной, но при этом доступна поддержка, которая поможет вам сориентироваться» — говорит Бернадетт Грандинетти.



