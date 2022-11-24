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Что из себя представляют СМИ в Австралии?

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SBS and ABC

The ABC and the SBS are Australia's national public broadcasters. Credit: AAP Image/Joel Carrett

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Published 25 November 2022 at 9:00am, updated 3 hours ago at 10:16am
By Claudianna Blanco
Presented by Svetlana Printcev
Source: SBS
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Свободные, независимые и разнообразные СМИ являются фундаментом демократии. В Австралии есть два СМИ, финансируемых налогоплательщиками, которые служат общественным интересам (ABC и SBS), а также множество коммерческих и СМИ разных комьюнити. Хотя финансируемые налогоплательщиками СМИ получают деньги от правительства, они отличаются от спонсируемых государством СМИ за границей.

Published 25 November 2022 at 9:00am, updated 3 hours ago at 10:16am
By Claudianna Blanco
Presented by Svetlana Printcev
Source: SBS
Available in other languages
Highlights
  • В Австралии есть две государственные вещательные компании: Австралийская вещательная корпорация (ABC) и Специальная вещательная служба (SBS).
  • Налогоплательщики финансируют ABC и SBS как общественных вещателей.
  • Общественные вещатели отличаются от контролируемых государством СМИ.
  • В Австралии есть также коммерческие и комьюнити СМИ, которые получают доход за счет рекламы или спонсорства.
Свобода прессы и разнообразный медийный ландшафт являются важными признаками здоровой демократии, где граждане и журналисты имеют возможность выражать свое мнение, получать и публиковать информацию, не опасаясь вмешательства или репрессий со стороны правящего правительства.

Хотя свобода прессы не гарантируется австралийской Конституцией, Австралия входит в число 40 ведущих стран мира в оценке индекса свободы прессы.

В Австралии работают несколько средств массовой информации, в том числе частные коммерческие СМИ и спонсируемые комьюнити СМИ.

В стране также финансируются две общественные вещательные компании: это Австралийская вещательная корпорация или
Australian Broadcasting Corporation
(ABC) и Специальная вещательная служба или
Special Broadcasting Service
(SBS).

Находящиеся в частной собственности СМИ создают контент для получения прибыли и рейтингов. Они отвечают перед своими коммерческими спонсорами и руководствуются своими интересами.

В то время как общественные вещатели подотчетны сообществу, которое их финансирует.
Cameramen During Event
Credit: Sompong Sriphet / EyeEm/Getty Images

Что такое общественные СМИ?

Общественные СМИ служат обществу. Они призваны максимально правдиво информировать сообщество, поэтому их новостные выпуски должны быть сбалансированными, заслуживающими доверия и руководствоваться независимой редакционной политикой.

Это означает, что журналистам общественных СМИ должно быть разрешено тщательно изучать, ставить под сомнение или критиковать деятельность правительства и всех политических партий. Общественные вещатели решают, какие новости сообщать и каким образом освещать события.

«Чтобы к общественным вещателям было доверие, они должны восприниматься как способные понимать, анализировать и освещать события честно и беспристрастно. Беспристрастность — это… в конечном счете, речь идет об истине, о том, чтобы властьимущие были подотчетными и привлекались к ответственности», - объясняет Кристиан Портер, исполнительный директор
Public Media Alliance
.
[Общественные вещательные компании] не должны подвергаться государственному или открытому коммерческому вмешательству. В идеале они должны находиться под надзором какого-то независимого регулятора и предоставлять беспристрастные новости и качественный контент, который информирует, обучает и развлекает все общество.
Другие важные функции общественных СМИ включают в себя содействие общественным дебатам и предоставление платформы для различных голосов, которые отражают разнообразные потребности и точки зрения более широкого сообщества.

«Общественные СМИ также должны быть надежным источником информации во время чрезвычайных ситуаций или кризисов, а еще надежным средством противодействия ложной информации и дезинформации», — добавляет г-н Портер.

«Они должны быть общедоступными, охватывать разные аудитории и, в конечном итоге, обеспечивать демократические процессы, особенно во время выборов».
LEARN MORE ABOUT THE ROLE OF PUBLIC MEDIA
Kristian Porter Full Interview image

Full interview with Kristian Porter, CEO of the Global Public Media Alliance

11:38
Поскольку общественные вещатели считаются опорой демократии, они финансируются из государственного бюджета. Это означает, что они обязаны раскрывать информацию о том, как они финансируются, управляются и как они тратят деньги.

Совсем другая история со спонсируемыми правительствами СМИ, которая часто наблюдается в странах, где правят авторитарные режимы. Хотя их также финансирует правительство, но контролируемые государством вещательные компании действуют как рука правительства.

«Назначение этих СМИ — быть голосом любого правительства, которое контролирует общество», — объясняет бывший глава отделения журналистики Сиднейского технологического университета (UTS), профессор Венди Бэкон.

Эти типы СМИ обычно публикуют правительственную пропаганду, популистский и националистический контент.
IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE MEDIA IN AUSTRALIA
Wendy Bacon Full Interview image

Full Interview with Journalism expert, Prof Wendy Bacon

17:55
«Это сильно отличается от концепции независимого вещания, когда финансирование может поступать от общественности, но в некотором смысле это грант для СМИ, которые сами могут решать, что имеет новостную ценность, что будет служить общественности с точки зрения предоставления информации, — добавляет она.

Профессор Бэкон объясняет, что государственные СМИ должны иметь механизмы, гарантирующие их редакционную независимость.

«Например, министр связи [в Австралии] не имеет прямого контроля над общественным вещателем. В то время как там, где есть подконтрольные государству СМИ, министр может давать прямые указания».
SBS and ABC
Credit: AAP Image/Joel Carrett

Роль ABC и SBS в Австралии

В Австралии есть две финансируемые государством вещательные компании: Австралийская вещательная корпорация (ABC) и Специальная вещательная служба (SBS).

Оба этих СМИ руководствуются своими индивидуальными уставами, редакционной политикой и кодексами, которые требуют, чтобы их вещание было справедливым и сбалансированным.

ABC является более крупным вещателем с десятками региональных и международных бюро, а также офисами и студиями во всех столичных городах Австралии.

У них есть радиостанции и телеканалы для разных аудиторий и на разные темы. Среди них специализированные телеканалы новостей и детского контента. ABC широко известна высоким качеством журналистики.
LEARN MORE ABOUT THE ABC
Gaven Morris w intro image

Full interview with Gaven Morris, former Director of News, Analysis and Investigations at the ABC.

05:17
ABC также информирует сообщества во время чрезвычайных ситуаций. Они информируют о необходимости подготовиться к какому-то ЧП, транслируют предупреждения и обновления во время кризисов и информируют о том, что делается для восстановления после чрезвычайной ситуации.

«В последние годы это направление вещания стало больше на ABC. Увеличение числа чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с погодой, пожарами, наводнениями, ураганами и прочими вещами, связанными с изменением климата, привело к тому, что их роль в информировании об этом возросла», — объясняет Гавен Моррис, бывший директор отдела новостей, анализа и расследований АВС.
Ventana Fiesta
SBS Radio has close ties to the migrant communities living in Australia. Source: SBS
SBS — это мультикультурная и многоязычная национальная общественная телерадиовещательная компания Австралии. Хотя она предлагает услуги, аналогичные ABC, телеканалы SBS также включают международные программы, а еще службы новостей на английском и многих других языках.

SBS предлагает людям, не говорящим по-английски, доступ к информации и развлечениям из их родных стран.

На SBS также есть NITV, Национальное телевидение Коренных народов Австралии, которое производит контент, отражающий позицию Коренных народов.

Первоначально SBS создавалась как радиослужба, чтобы консультировать мигрантов о том, как получить доступ к медицинским услугам в Австралии. Вещание началось в середине 1970-х годов на двух волнах, финансируемых государством и работающих на волонтерских началах, на восьми языках.
NITV Radio
SBS Radio started broadcasting in eight languages in 1975, and now airs original programming in more than 60 languages. Source: SBS
С тех пор вещание SBS Radio значительно расширилось. Сейчас это не только радиопрограммы, но и новостные выпуски в интернете и подкасты более чем на 60 языках. Среди них рубрика с важной информацией для мигрантов - The Settlement Guide.

"Эта рубрика особенно ориентирована на аудиторию в Австралии, говорящую на разных языках, и их потребности очень широки. Она предназначена для того, чтобы помочь людям как можно больше узнать об Австралии, о том, как все здесь работает, включая наше правительство, нашу бюрократию, нашу школьную систему, наши системы экстренного реагирования и т. д., чтобы люди имели возможность на самое лучшее начало жизни на новом месте", - объясняет директор языковых служб SBS Дэвид Хуа.
IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE SBS
David Hua for Transcript image

Full Interview with David Hua, Director of SBS's Audio and Language Content Division

13:27

Коммерческие СМИ в Австралии

Коммерческие СМИ также необходимы для обеспечения разнообразия медиа-ландшафта в демократических странах.

Кэсси Деррик — директор отдела средств массовой информации Альянса СМИ, развлечений и искусства (MEAA), крупнейшего профсоюза Австралии, представляющего журналистов государственных и коммерческих СМИ.

Она говорит, что роль коммерческих СМИ имеет критически важное значение.

«Они могут быть либо более нишевыми, либо, по крайней мере, предлагать другую точку зрения, и я думаю, что очень важно, чтобы люди, живущие в Австралии, имели доступ к как можно большему количеству различных точек зрения и как можно большему количеству различных подходов к изложению историй», — объясняет она.

Профессор Венди Бэкон работала журналистом как в государственных, так и в коммерческих изданиях.

Она говорит, что, хотя некоторые отделы коммерческих СМИ демонстрируют действительно выдающуюся журналистику, представляющую общественный интерес, большая часть их контента предназначена для привлечения широкой аудитории и увеличения доходов за счет рекламы.
Собственно цель таких СМИ состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег. Это означает, что рекламодатели будут размещать рекламу только в том случае, если они видят, что контент привлекает людей к программе, поэтому люди увидят рекламу. Это не прямая связь, хотя она может иметь место. У нас есть две очень большие компании, крупнейшая из которых принадлежит Руперту Мердоку, News Corporation. У них есть газеты, они имеют влияние на радио, влияние на телевидении...
Professor Wendy Bacon
В Австралии есть несколько частных СМИ. Некоторые выделяются как доминирующие конгломераты: NewsCorp, принадлежащая семье Мердока, Seven West и Nine. Эти бизнесы контролируют внутренние рынки коммерческих газет, телевидения и радио.

«Часто коммерческие издания формируют свои редакционные ценности в соответствии с ценностями свох владельцев. И часто их владельцы могут помогать решать, какой подход журналисты будут использовать в освещении некоторых новостных топиков. В некоторых странах считается, что коммерческая пресса в основном поддерживает правое крыло», — объясняет генеральный директор Public Media Alliance Кристиан Портер.
Concentration of media ownership.
Some people believe that the concentration of media ownership in Australia affects the quality of election campaign coverage. Source: AAP / Credit: AAP
Г-н Портер говорит, что разнообразие средств массовой информации имеет решающее значение для обеспечения доступа к разным точкам зрения.

«Одна вещь, которая может быть довольно опасной, — это когда много разных медиа-организаций принадлежат одному владельцу. А когда есть монополия, нужно подумать, как бы выглядел ваш медиа-ландшафт без общественного вещателя? Как бы выглядели новости? Будет ли наблюдаться склонность к определенной точке зрения? Вместо того, чтобы иметь такие организации, как ABC и SBS, которые могут предложить этот беспристрастный и вызывающий доверие голос от имени общественности? И это всегда вопрос, который нужно задавать».

Public Media Alliance — крупнейшая глобальная ассоциация общественных СМИ, отстаивающая основные ценности общественных медиа-компаний и журналистики. В число членов организации входят BBC (общественная вещательная компания Великобритании), PBS и NPR (общественные вещательные компании США), а также ABC и SBS среди прочих других.
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