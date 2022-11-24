Что из себя представляют СМИ в Австралии?

Highlights В Австралии есть две государственные вещательные компании: Австралийская вещательная корпорация (ABC) и Специальная вещательная служба (SBS).

Налогоплательщики финансируют ABC и SBS как общественных вещателей.

Общественные вещатели отличаются от контролируемых государством СМИ.

В Австралии есть также коммерческие и комьюнити СМИ, которые получают доход за счет рекламы или спонсорства.

Свобода прессы и разнообразный медийный ландшафт являются важными признаками здоровой демократии, где граждане и журналисты имеют возможность выражать свое мнение, получать и публиковать информацию, не опасаясь вмешательства или репрессий со стороны правящего правительства.





Хотя свобода прессы не гарантируется австралийской Конституцией, Австралия входит в число 40 ведущих стран мира в оценке индекса свободы прессы.





В Австралии работают несколько средств массовой информации, в том числе частные коммерческие СМИ и спонсируемые комьюнити СМИ.





В стране также финансируются две общественные вещательные компании: это Австралийская вещательная корпорация или Australian Broadcasting Corporation (ABC) и Специальная вещательная служба или Special Broadcasting Service (SBS).





Находящиеся в частной собственности СМИ создают контент для получения прибыли и рейтингов. Они отвечают перед своими коммерческими спонсорами и руководствуются своими интересами.





В то время как общественные вещатели подотчетны сообществу, которое их финансирует.



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Что такое общественные СМИ?

Общественные СМИ служат обществу. Они призваны максимально правдиво информировать сообщество, поэтому их новостные выпуски должны быть сбалансированными, заслуживающими доверия и руководствоваться независимой редакционной политикой.





Это означает, что журналистам общественных СМИ должно быть разрешено тщательно изучать, ставить под сомнение или критиковать деятельность правительства и всех политических партий. Общественные вещатели решают, какие новости сообщать и каким образом освещать события.





«Чтобы к общественным вещателям было доверие, они должны восприниматься как способные понимать, анализировать и освещать события честно и беспристрастно. Беспристрастность — это… в конечном счете, речь идет об истине, о том, чтобы властьимущие были подотчетными и привлекались к ответственности», - объясняет Кристиан Портер, исполнительный директор Public Media Alliance .



[Общественные вещательные компании] не должны подвергаться государственному или открытому коммерческому вмешательству. В идеале они должны находиться под надзором какого-то независимого регулятора и предоставлять беспристрастные новости и качественный контент, который информирует, обучает и развлекает все общество.

Другие важные функции общественных СМИ включают в себя содействие общественным дебатам и предоставление платформы для различных голосов, которые отражают разнообразные потребности и точки зрения более широкого сообщества.





«Общественные СМИ также должны быть надежным источником информации во время чрезвычайных ситуаций или кризисов, а еще надежным средством противодействия ложной информации и дезинформации», — добавляет г-н Портер.





«Они должны быть общедоступными, охватывать разные аудитории и, в конечном итоге, обеспечивать демократические процессы, особенно во время выборов».



LEARN MORE ABOUT THE ROLE OF PUBLIC MEDIA Full interview with Kristian Porter, CEO of the Global Public Media Alliance 11:38 Play Поскольку общественные вещатели считаются опорой демократии, они финансируются из государственного бюджета. Это означает, что они обязаны раскрывать информацию о том, как они финансируются, управляются и как они тратят деньги.





Совсем другая история со спонсируемыми правительствами СМИ, которая часто наблюдается в странах, где правят авторитарные режимы. Хотя их также финансирует правительство, но контролируемые государством вещательные компании действуют как рука правительства.





«Назначение этих СМИ — быть голосом любого правительства, которое контролирует общество», — объясняет бывший глава отделения журналистики Сиднейского технологического университета (UTS), профессор Венди Бэкон.





Эти типы СМИ обычно публикуют правительственную пропаганду, популистский и националистический контент.



IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE MEDIA IN AUSTRALIA Full Interview with Journalism expert, Prof Wendy Bacon 17:55 Play «Это сильно отличается от концепции независимого вещания, когда финансирование может поступать от общественности, но в некотором смысле это грант для СМИ, которые сами могут решать, что имеет новостную ценность, что будет служить общественности с точки зрения предоставления информации, — добавляет она.





Профессор Бэкон объясняет, что государственные СМИ должны иметь механизмы, гарантирующие их редакционную независимость.





«Например, министр связи [в Австралии] не имеет прямого контроля над общественным вещателем. В то время как там, где есть подконтрольные государству СМИ, министр может давать прямые указания».



Credit: AAP Image/Joel Carrett

Роль ABC и SBS в Австралии

В Австралии есть две финансируемые государством вещательные компании: Австралийская вещательная корпорация (ABC) и Специальная вещательная служба (SBS).





Оба этих СМИ руководствуются своими индивидуальными уставами, редакционной политикой и кодексами, которые требуют, чтобы их вещание было справедливым и сбалансированным.





ABC является более крупным вещателем с десятками региональных и международных бюро, а также офисами и студиями во всех столичных городах Австралии.





У них есть радиостанции и телеканалы для разных аудиторий и на разные темы. Среди них специализированные телеканалы новостей и детского контента. ABC широко известна высоким качеством журналистики.



LEARN MORE ABOUT THE ABC Full interview with Gaven Morris, former Director of News, Analysis and Investigations at the ABC. 05:17 Play ABC также информирует сообщества во время чрезвычайных ситуаций. Они информируют о необходимости подготовиться к какому-то ЧП, транслируют предупреждения и обновления во время кризисов и информируют о том, что делается для восстановления после чрезвычайной ситуации.





«В последние годы это направление вещания стало больше на ABC. Увеличение числа чрезвычайных ситуаций, особенно связанных с погодой, пожарами, наводнениями, ураганами и прочими вещами, связанными с изменением климата, привело к тому, что их роль в информировании об этом возросла», — объясняет Гавен Моррис, бывший директор отдела новостей, анализа и расследований АВС.



SBS Radio has close ties to the migrant communities living in Australia. Source: SBS SBS — это мультикультурная и многоязычная национальная общественная телерадиовещательная компания Австралии. Хотя она предлагает услуги, аналогичные ABC, телеканалы SBS также включают международные программы, а еще службы новостей на английском и многих других языках.





SBS предлагает людям, не говорящим по-английски, доступ к информации и развлечениям из их родных стран.





На SBS также есть NITV, Национальное телевидение Коренных народов Австралии, которое производит контент, отражающий позицию Коренных народов.





Первоначально SBS создавалась как радиослужба, чтобы консультировать мигрантов о том, как получить доступ к медицинским услугам в Австралии. Вещание началось в середине 1970-х годов на двух волнах, финансируемых государством и работающих на волонтерских началах, на восьми языках.



SBS Radio started broadcasting in eight languages in 1975, and now airs original programming in more than 60 languages. Source: SBS С тех пор вещание SBS Radio значительно расширилось. Сейчас это не только радиопрограммы, но и новостные выпуски в интернете и подкасты более чем на 60 языках. Среди них рубрика с важной информацией для мигрантов - The Settlement Guide.





"Эта рубрика особенно ориентирована на аудиторию в Австралии, говорящую на разных языках, и их потребности очень широки. Она предназначена для того, чтобы помочь людям как можно больше узнать об Австралии, о том, как все здесь работает, включая наше правительство, нашу бюрократию, нашу школьную систему, наши системы экстренного реагирования и т. д., чтобы люди имели возможность на самое лучшее начало жизни на новом месте", - объясняет директор языковых служб SBS Дэвид Хуа.



IN-DEPTH: LEARN MORE ABOUT THE SBS Full Interview with David Hua, Director of SBS's Audio and Language Content Division 13:27 Play

Коммерческие СМИ в Австралии

Коммерческие СМИ также необходимы для обеспечения разнообразия медиа-ландшафта в демократических странах.





Кэсси Деррик — директор отдела средств массовой информации Альянса СМИ, развлечений и искусства (MEAA), крупнейшего профсоюза Австралии, представляющего журналистов государственных и коммерческих СМИ.





Она говорит, что роль коммерческих СМИ имеет критически важное значение.





«Они могут быть либо более нишевыми, либо, по крайней мере, предлагать другую точку зрения, и я думаю, что очень важно, чтобы люди, живущие в Австралии, имели доступ к как можно большему количеству различных точек зрения и как можно большему количеству различных подходов к изложению историй», — объясняет она.





Профессор Венди Бэкон работала журналистом как в государственных, так и в коммерческих изданиях.





Она говорит, что, хотя некоторые отделы коммерческих СМИ демонстрируют действительно выдающуюся журналистику, представляющую общественный интерес, большая часть их контента предназначена для привлечения широкой аудитории и увеличения доходов за счет рекламы.



Собственно цель таких СМИ состоит в том, чтобы заработать как можно больше денег. Это означает, что рекламодатели будут размещать рекламу только в том случае, если они видят, что контент привлекает людей к программе, поэтому люди увидят рекламу. Это не прямая связь, хотя она может иметь место. У нас есть две очень большие компании, крупнейшая из которых принадлежит Руперту Мердоку, News Corporation. У них есть газеты, они имеют влияние на радио, влияние на телевидении... Professor Wendy Bacon

В Австралии есть несколько частных СМИ. Некоторые выделяются как доминирующие конгломераты: NewsCorp, принадлежащая семье Мердока, Seven West и Nine. Эти бизнесы контролируют внутренние рынки коммерческих газет, телевидения и радио.





«Часто коммерческие издания формируют свои редакционные ценности в соответствии с ценностями свох владельцев. И часто их владельцы могут помогать решать, какой подход журналисты будут использовать в освещении некоторых новостных топиков. В некоторых странах считается, что коммерческая пресса в основном поддерживает правое крыло», — объясняет генеральный директор Public Media Alliance Кристиан Портер.



Some people believe that the concentration of media ownership in Australia affects the quality of election campaign coverage. Source: AAP / Credit: AAP Г-н Портер говорит, что разнообразие средств массовой информации имеет решающее значение для обеспечения доступа к разным точкам зрения.





«Одна вещь, которая может быть довольно опасной, — это когда много разных медиа-организаций принадлежат одному владельцу. А когда есть монополия, нужно подумать, как бы выглядел ваш медиа-ландшафт без общественного вещателя? Как бы выглядели новости? Будет ли наблюдаться склонность к определенной точке зрения? Вместо того, чтобы иметь такие организации, как ABC и SBS, которые могут предложить этот беспристрастный и вызывающий доверие голос от имени общественности? И это всегда вопрос, который нужно задавать».



