Как пандемия изменила детей?

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С началом 2022 года пошел уже третий год пандемии, и исследователи начинают лучше понимать, как длительная социальная изоляция повлияла на развитие и психологическое состояние детей.





Вирен Д'Са — детский врач-невролог в детской больнице Хасбро в Род-Айленде – регионе, который продолжает оставаться одним из наиболее пострадавших в США.





В Университете Брауна доцент Д'Са изучал группу из 290 детей в возрасте от года в течение нескольких лет, еще до начала пандемии COVID-19.





Он отметил значительное снижение вербальных, двигательных и общих когнитивных способностей, которое было более заметно у мальчиков и детей из семей с более низким социально-экономическим статусом.





«Когда я говорю о моторных навыках, я не имею в виду крупную моторику ходьбы, бега, прыжков, ползания и тому подобного, это больше связано с мелкой моторикой, как они на самом деле могут манипулировать некоторыми объектами, перемещать предметы, сортировать, использовать навыки для взаимодействия с объектами в окружающем пространстве. И некоторые из этих навыков снизились на стандартное отклонение, иногда почти на два стандартных отклонения. То же самое касается более глобальных ранних навыков обучения, они тоже понизились. И я думаю, это было связано с тем фактом, что у них, вероятно, не было достаточно структурированной возможности получить эти навыки ».





По данным детской организации ЮНИСЕФ, ожидается, что последствия пандемии будут «наиболее разрушительными для детей в беднейших странах и в беднейших районах, а также для тех, кто уже находится в неблагоприятном или уязвимом положении».





Доцент Д'Са говорит, что многие маленькие дети столкнулись с тем, что во время пандемии их опекуны и распорядок дня неожиданно изменились.





«В процессе развития этой автономии, своего рода нахождения своего собственного пространства в этом мире сегодня, они внезапно были отброшены назад и изолированы от людей. И мы наблюдали некоторую эскалацию, знаете, поведенческих проблем, тревожности, им трудно было просто следовать указаниям, которые им дали, потому что продолжительность концентрации внимания также была нарушена».





В Австралии, в сиднейском детском госпитале, клинический психолог Адам Густелла также наблюдает аналогичные тенденции, возникающие в результате длительной социальной изоляции.





За финансовый год, закончившийся в июле 2020 года, количество посещений отделений неотложной помощи в Новом Южном Уэльсе по поводу членовредительства и суицидальных мыслей выросло на 31 процент среди лиц моложе 18 лет по сравнению с тем же периодом в 2019 году.





Профессор Густелла говорит, что рост числа посещений отделений неотложной помощи в связи с кризисом психического здоровья у детей - не может не тревожить.





«Мы, безусловно, видели в больницах по всей стране увеличение обращений, обращений за неотложной помощью для молодых людей. Это увеличение особенно актуально для молодежной группы. И это особенно заметно в Сиднейской cети детских больниц среди молодых девочек и девушек независимо от социально-экономического статуса. И это было связано с увеличением суицидальных мыслей и экстренной помощи. Также наблюдается особый рост детской уязвимости и проблем с неврологическим развитием — и, если хотите, дивергенции. И особенно пострадали и так уязвимые группы».





Профессор Густелла говорит, что из-за шестимесячных списков ожидания на прием к специалистам в области психического здоровья - отделения неотложной помощи оказались на передовой.





«Это сложная картина, потому что вы знаете, что отчасти причина для обращения в службу неотложной помощи заключается в том, что семьям часто некуда больше обратиться. Они не могли записаться на прием к психологу, они не могли записаться к психиатру, который обычно принимает по направлениям. Таким образом, больницы стали единственным местом поддержки для многих семей».





Скоро начнется новый учебный год, и исследования показывают, насколько трудно ученикам учиться дистанционно.





Доктор Антея Роудс — педиатр в Королевской детской больнице Мельбурна и руководитель службы Национального опроса здоровья детей.





Ежеквартальный опрос 2000 австралийских семей с детьми призван изучить их опыт дистанционного обучения, сохранения психического и физического здоровья.





Доктор Роудс говорит, что наибольшему риску подвергались дети из бедных и уязвимых семей.





«Дети, у которых, возможно, уже есть некоторые трудности с обучением, или их социальные навыки ухудшились из-за того, что они долгое время проводили дома. Они могли утратить способность усваивать новые навыки. У них могла развиться повышенная тревожность. Возможно, они находились в невероятно стрессовой домашней обстановке, которая может быть связана с финансовым стрессом. Мы это наблюдали у около четверти семей по всей Австралии во время пандемии».





Адам Густелла, который также является профессором Центра мозга Сиднейского университета, говорит, что ситуацией с COVID-19 необходимо управлять таким образом, чтобы дети могли продолжать посещать школу.





«Очень важно, чтобы школы оставались открытыми, потому что я думаю, мы видим последствия того, что дети не имеют возможности для ежедневного взаимодействия со сверстниками, и что на данном этапе это оказывает краткосрочное, но, надеюсь, не долгосрочное влияние на их развитие. Речь идет о том, чтобы научиться быть гибким и адаптироваться к изменяющимся условиям. И это имеет более прямое влияние с точки зрения развития навыков, будь то двигательные навыки с помощью спорта или когнитивные навыки с помощью игры».





Он призывает государственных и федеральных политиков работать вместе, чтобы обеспечить лучший доступ к психологам для детей, родителей и учителей, а также поддержку для обеспечения достаточного количества сотрудников в секторе психического здоровья; особенно когда дети возвращаются к очному обучению в классе.





Доктор Роудс говорит, что, несмотря на повышение внимания к психологическим проблемам и финансирование служб поддержки психического здоровья детей за последние шесть месяцев в различных штатах, еще есть возможности для улучшения.





«Могу ли я сказать, что этого достаточно? Послушайте, пока мы не увидим, что каждый ребенок процветает, то этого не будет достаточно. Поэтому мы должны продолжать инвестировать в предоставление лучших возможностей для каждого ребенка. И не забывая, что в тех обществах, где семьи в целом, родители, а затем и дети имеют доступ к хорошему финансовому стабильному положению, это в конечном итоге будет иметь наибольшее влияние на то, чтобы каждый ребенок получал самый лучший старт в жизни, какой только возможно».









