Как преподают сексуальное здоровье в австралийских школах и как говорить с детьми о сексе

Highlights Сексуальное здоровье преподается в австралийских школах с подготовительного класса (preschool) и до конца 12-го класса.

Соответствующие возрасту понятия, связанные с сексуальным развитием, преподаются в соответствии с теорией развития ребенка.

Эксперты рекомендуют родителям часто и с раннего возраста говорить со своими детьми о сексуальном здоровье.

Многие подростки получают информацию через Интернет, своих друзей или посещая врачей общей практики.

Сексуальное здоровье - часть жизни и благополучия каждого человека. Это выходит далеко за рамки секса, зачатия и беременности. Сексуальное воспитание включает в себя вопросы взросления, гигиены, чувства близости и влечения, а также выстраивания позитивных и здоровых отношений.





Сексуальное здоровье преподается в австралийских школах с подготовительного класса (preschool) и до конца 12-го класса.





Национальная учебная программа основана на теории развития ребенка, которая рассматривает физические, эмоциональные и психологические этапы взросления человека.





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"Она основана на данных о сексуальном развитии детей в разном возрасте", - говорит Рене Уэст, консультант по вопросам среднего образования в Департаменте образования Нового Южного Уэльса.





"Ресурсы отражают международное руководство ЮНЕСКО по сексуальному просвещению, которое проходило оценку в течение десятилетий, чтобы убедиться, что мы понимаем, в чем концепции и чему следует учить, чтобы убедиться, что она инклюзивна для всех учащихся в классе".



Чему и когда учат в школе

В детском саду (kindergarten) дети начинают с изучения правильных названий частей тела и их функций.





В начальной школе их учат репродуктивному здоровью, тому, как тело меняется в период полового созревания и менструации.





В старшей школе переходят к темам зачатия и беременности, сексуальному поведению, контрацепции и инфекциям, передающимся половым путем (sexually transmitted infections, STIs). По мере взросления поднимаются и более сложные темы, касающиеся отношений, согласия и близости.





"Они также узнают об аспектах частной жизни и телесной автономии, а также о защитном поведении", - добавляет г-жа Уэст.





"Школьная учебная программа в значительной степени ориентирована на положительные результаты для учащихся, и поэтому то, что они изучают, – это понимание своего тела и того, как тело функционирует, его роли в отношениях по жизни. И концепция приватности (privacy) для детского сада, очевидно, сильно отличается от концепции для [старших учеников]".





Телесная автономия (body autonomy) - это право самостоятельно распоряжаться своим телом.





Защитное поведение (protective behaviours) позволяет детям распознавать ситуации, в которых может быть нарушено их личное пространство и чувство безопасности.



Education experts Ms West and Ms Zemaitis say children learn about relationships and boundaries regarding affection at a very early age, so these are important topics to discuss in the context of sexual health. Source: Getty / Getty Images Г-жа Уэст говорит, что учителя адаптируют учебную программу к культурному и религиозному контексту школы, уравновешивая ценности сообщества, такие как разнообразие и инклюзивность.





"Большинство молодых людей в наших классах, независимо от возраста, любопытны, и они просто хотят знать, что то, что с ними происходит, что это нормально и что другие люди тоже переживают это", - говорит она, добавляя, что школа часто становится площадкой для обсуждения вопросов, о которых не говорят дома.



Эффективное сексуальное образование на самом деле отсрочивает начало половой жизни, поэтому чем раньше мы сможем учить и чем больше мы можем учить, тем более они информированы и тем лучшие решения они принимают. Рене Уэст — консультант по вопросам среднего образования в Департаменте образования Нового Южного Уэльса.

Parents can reach out to schoolteachers for support and guidance regarding how to talk to their children about sexuality and how to maintain healthy relationships. Source: SBS Кэти Земайтис также работает в Департаменте образования штата Новый Южный Уэльс в качестве директора учебной программы для учащихся средней школы (Curriculum for Secondary Learners). Она говорит, что важно, чтобы родители обеспечивали безопасное пространство для разговоров о сексуальности дома, чтобы они чувствовали поддержку и уверенность при обсуждении сексуального здоровья, личной гигиены и отношений.





"И я бы предложила родителям начать этот разговор", - говорит она.



Если ребенок не чувствует себя в безопасности, скорее всего, он будет искать ответы в Интернете, и они может не найти нужной информации Кэти Земайтис, директор Curriculum for Secondary Learners в Департаменте образования штата Новый Южный Уэльс.

LISTEN TO Antenatal care in Australia: what is it and why it’s important? SBS English 30/08/2022 10:42 Play

Обращение за помощью к GP

Родители, которые не уверены в том, как обсуждать вопросы сексуального здоровья, могут обратиться за помощью в школы или проконсультироваться со своим семейным врачом или врачом общей практики.





Доктор Магали Баррера уже 30 лет работает врачом общей практики в Западном Сиднее, одном из самых мультикультурных районов Австралии.





Доктор Баррера, специалист в области педиатрии, говорит, что, к сожалению, большинство подростков приходят за советом в одиночку, так как считают, что не могут говорить о сексе дома.





Она говорит, что многие подростки тайно просят пройти тесты на инфекции, передающиеся половым путем, или порекомендовать противозачаточные средства, так как они слишком напуганы или смущены, чтобы поговорить со своими родителями. Она призывает их поднять эту тему со своими семьями или учителями, особенно если они младше 16 лет.



Dr Barrera encourages parents and young patients to discuss sexual health within a positive and scientifically-informed framework foremost, but without dismissing the family's own cultural values. Source: iStockphoto Доктор Баррера говорит, что она часто напоминает сексуально активным пациентам-подросткам сочетать другие методы контрацепции с презервативами, чтобы избежать нежелательной беременности и инфекций, передающихся половым путем. Она добавляет, что замалчивание о сексе часто заставляет подростков искать совета у друзей или в Интернете, где они могут получить вводящую в заблуждение информацию.





Доктор Баррера говорит, что большинство родителей приходят со своими детьми, чтобы обсудить сексуальное здоровье, только когда они достигли определенного этапа развития — когда у девочек начинаются первые месячные, когда у мальчиков случаются первые поллюции, когда дети начинают мастурбировать или когда у них возникают проблемы, связанные с половым созреванием.





Она пользуется этой возможностью, чтобы начать дискуссию о сексуальном здоровье. Однако она часто сталкивается с проблемой противоречия с религиозными убеждениями некоторых семей.





Доктор Баррера говорит с ними, проявляя уважение, придерживаясь фактической научной информации и используя наглядные модели.





Я всегда прошу разрешения у ребенка на осмотр. Если он говорит «нет», значит, нет. Доктор Магали Баррера, семейный врач общей практики

"Я говорю: «Хорошо, можно я покажу тебе картинки, а ты скажешь, с какой картинкой ты идентифицируешь себя?». И это их расслабляет и в то же время учит, что когда они говорят нет, это нет".





Доктор Баррера советует говорить просто и честно, чтобы избежать путаницы.





"Никогда не лгите ребенку. Если вы не знаете ответа, ищите его. Идите к своему врачу, к учителю… Но если это обычный вопрос, постарайтесь ответить на него как можно подробнее. В большинстве случаев, когда вы даете прямые ответы, разговор на этом заканчивается. Вам не нужно вдаваться в интимные подробности того, что такое сексуальный контакт».



Ресурсы для родителей

Дерек МакКормак — директор сети Raising Children , независимой организации, финансируемой государством и занимающейся разработкой онлайн-ресурсов для родителей.





Г-н МакКормак говорит, что разговор о сексе может быть непростым для родителей, если они чувствуют себя "немного неловко или не знают, как начать разговор".





Они также могут чувствовать себя неподготовленными к вопросам, которые могут возникнуть.





"То, что мы часто рекомендуем - начинайте эти разговоры пораньше, и если они будут не слишком удачными, вы сможете повторить их позже. Если начать их рано и вести их часто, со временем вы можете чувствовать себя менее неловко, потому что вы совершенствуетесь, а ваш ребенок при этом может усвоить, что секс и сексуальность — это здоровая часть жизни", - говорит он.





На сайте Raising Children есть данные, которые помогут родителям вести соответствующие возрасту разговоры о сексуальном здоровье со своими детьми.





Г-н МакКормак советует родителям подготовиться, заранее изучив информацию.





" Дети до восьми лет могут захотеть узнать, чем отличаются тела девочек и мальчиков, откуда берутся дети и тому подобное... и здесь хороший совет - начать с вопросов к детям: что они знают, и что они думают по этим темам", - говорит он.





"А у детей в возрасте от 9 до 11 лет могут быть вопросы о сексуальности и отношениях, мастурбации и всех частях нормального сексуального развития в этой возрастной группе ».





Эксперт по образованию Рене Уэст делится еще одним советом для тех, кто стесняется:



