Как вызвать скорую помощь в разных частях Австралии

Key Points В случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 000.

Скорую помощь можно вызвать, находясь в любой точке страны.

Предоставьте конкретную детальную информацию во время вызова службы скорой помощи.

Служба скорой помощи не бесплатная.

Машины скорой помощи — это транспортные средства, оборудованные для оказания неотложной помощи больным или пострадавшим, а также для доставки их в больницу в случае необходимости.





Доктор Саймон Сойер — зарегистрированный фельдшер и директор по образованию в Австралийском колледже парамедицины.



Когда вызывать скорую помощь

Доктор Сойер говорит, что широкий спектр обстоятельств, при которых необходимо позвонить по номеру три нуля (000) и вызвать скорую помощь. Это может включать:



у вас сердечный приступ или вы думаете, что у вас сердечный приступ;

у вас необъяснимые боли или тяжесть в груди;

внезапная потеря сознания, онемение или паралич;

насильственное нападение, к примеру, удар ножом или ранение огнестрельным оружием;

ожог, особенно если ожог получил ребенок;

травма, к примеру, после падения с высоты.

You should call triple zero (000) if someone is seriously injured or needs urgent medical help. Credit: PixelsEffect/Getty Images Доктор Сойер объясняет, что порой трудно определить точное местоположение пациента.



Если вы находитесь где-то, где вас будет трудно найти, важно чтобы вы сообщили нам как можно более точно, где вы находитесь. Доктор Саймон Сойер, зарегистрированный фельдшер и директор по образованию в Австралийском колледже парамедицины

Поэтому важно предоставить как можно больше четкой информации, когда вы звоните в службу скорой помощи, объясняет доктор Сойер.





«Если вы находитесь посреди музыкального фестиваля, или в зале супермаркета, или на ферме или рядом с вами нет надлежащих дорожных знаков или, возможно, у вас нет почтового ящика с вашим номером — это затруднит наши поиски».



Кто угодно может позвонить по номеру (000)

Звонки по номеру (000) бесплатны и могут совершаться 24 часа в сутки, семь дней в неделю с любого стационарного телефона, таксофона или мобильного телефона.





Доктор Саймон Сойер объясняет, что для звонка по номеру три нуля не обязательно иметь средства на счету телефона.



Услугой по номеру три ноля может воспользоваться любой. Вам не нужно быть гражданином Австралии. Дети могут звонить, взрослые могут звонить. Вы можете быть в отпуске в любой точке Австралии Доктор Саймон Сойер

Если у вас нарушения речи или слуха, вы можете воспользоваться текстовым сервисом по номеру (106).



"You can be in a state you're not normally living in. You don't even need to be at home," says Dr Sawyer. Source: Moment RF / skaman306/Getty Images

Что происходит после того, как вы позвонили по номеру (000)

Оператор, который ответит на ваш звонок, задаст вопросы, чтобы решить, можно ли считать вашу ситуацию чрезвычайной.





Доктор Сойер говорит, что то, как вы отвечаете на эти вопросы, имеет решающее значение.





«Мне как парамедику важно точно знать, что я собираюсь делать по ряду причин. Вы можете сказать, например, что я попал в автомобильную аварию. Мой партнер не дышит, у моего партнера болит грудь».





Оператор также уточнит, сколько людей получили травму или находятся в тяжелом состоянии.





«Опять же, это важно знать, потому что эта информация поможет определить — нужна всего одна машина скорой помощи или больше» — добавляет доктор Сойер.





Информация о возрасте и поле пациентов также важна, поскольку она помогает парамедикам подготовить нужные лекарства и необходимые размеры инструментов. Это включает также понимание того, идентифицирует ли себя пациент как трансгендер или небинарный человек.





Доктор Сойер говорит, что особенно важна информация о возрасте пациента. К примеру, «если вопрос об очень маленьком ребенке или об очень пожилом человеке, медперсоналу надо заранее подготовить определенные лекарства и дозировки» — объясняет доктор Сойер.



Ms Mackay says not all calls to triple zero result in an ambulance being dispatched. Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE

Скорая помощь в итоге приедет не на каждый вызов

Линдси Маккей — исполнительный директор по операционным коммуникациям в Ambulance Victoria.





Она говорит, что не все звонки по номеру три ноля приводят к тому, что за вами приедет скорая помощь



Каждый пятый звонок в Австралии не требует вызова скорой помощи. Линдси Маккей, исполнительный директор по операционным коммуникациям в Ambulance Victoria.

«Вас соединят с высоко профессиональным парамедиком или медсестрой и они сделают клиническую оценку по телефону» — объясняет г-жа Маккей.





Если специалисты посчитают, что ваш случай не является чрезвычайной ситуацией, требующей скорой помощи, вас перенаправят ко врачу или к медсестре, если у вас травма, или в аптеку за определенным лекарством.



Какие транспортные средства используются

Службы скорой помощи используют целый ряд специально оснащенных транспортных средств:



машины скорой помощи (наиболее распространенный вид транспорта служб скорой помощи)

внедорожники

мотоциклы

автобусы

самолеты

вертолеты

An ambulance helicopter lands at the Alfred Hospital in Melbourne, Thursday, June 9, 2022. Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

Предварительный диагноз

По словам доктора Сойера, как только парамедики прибудут на место происшествия, они поставят предварительный диагноз.





«Мы эксперты в области неотложной медицинской помощи вне больницы. Мы будем задавать много вопросов о вашей прошлой медицинской истории, а также о том, есть ли у вас аллергия и принимаете ли вы лекарства. Вся эта информация нужна для того, чтобы поставить, так называемый, предварительный диагноз — что, по нашему мнению, с вами произошло».





Обычно скорая помощь доставит вас в ближайшую больницу. Но, как объясняет доктор Сойер, не всегда.



If you live in Tasmania, the state government waives the ambulance costs in most cases. Source: AAP / ROB BLAKERS/AAPIMAGE

Who pays for an ambulance call?

Medicare does not cover the cost of ambulance services.





Charges for calling an ambulance vary depending on jurisdiction and the patient's personal circumstances.





State ambulance services may charge a call-out fee or a per kilometre fee, or both.



States like Queensland and Tasmania have free ambulance cover for all residents. In others, you have to pay for a membership. It's important to note, you can still use the ambulance service if you don't have a membership, but you might have to pay. Dr Simon Sawyer, Registered Paramedic, and Director of Education at the Australian Paramedical College.

Dr Sawyer recommends to contact your state ambulance service.





"You can go through their website or you can call them. You don't call triple zero. You would call the ambulance service and ask whether you fall into the category of needing a membership or not. And they will be able to advise you," he says.





"If you do need a membership, they're cheap. They're usually around $50 a year for a single person or around $100 dollars for a family".



"If you've got private health insurance, sometimes the ambulance cover is included in that," Dr Sawyer adds.





To find out more about the fees in your state, visit:



Ambulance costs may be reduced or removed for aged pensioner concession holders, health care concession card holders and Department of Veterans Affairs Gold Card holders in some states.



Interpreters are available

Ms Mackay says, if you don't speak English well, you can use an accredited bilingual interpreter, at any stage of the process.