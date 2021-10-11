Как грамотно оформить свой LinkedIn и привлечь внимание потенциального работодателя?

Татьяна Шеремет – специалист по подбору персонала, которая на своем опыте знает, как успешно найти достойную работу в другой стране, зная все «правила игры». Она работает в австралийской компании в Human Resources Department, а также ведет собственный бизнес, где уже более 10 лет помогает соискателям уверенно пройти весь путь поиска работы от составления резюме до презентации себя на собеседовании и получения заветного предложения.
В интервью Татьяна рассказала о том:
- как рекрутер ищет сотрудника через LinkedIn?
- на что HR в первую очередь обращает внимание при отборе кандидатов?
- как не нужно использовать LinkedIn. Про основные ошибки новичков.
- Как правильно оформить профиль в LinkedIn?
- Как вести LinkedIn так, чтобы получать много интересных предложений о работе?
и многом другом.
Еще больше полезных советов о поиске работы в Инстаграм Татьяны:
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