Как грамотно оформить свой LinkedIn и привлечь внимание потенциального работодателя?

Татьяна Шеремет – специалист по подбору персонала, которая на своем опыте знает, как успешно найти достойную работу в другой стране, зная все «правила игры». Она работает в австралийской компании в Human Resources Department , а также ведет собственный бизнес, где уже более 10 лет помогает соискателям уверенно пройти весь путь поиска работы от составления резюме до презентации себя на собеседовании и получения заветного предложения.





В интервью Татьяна рассказала о том:





как рекрутер ищет сотрудника через LinkedIn?

на что HR в первую очередь обращает внимание при отборе кандидатов?

как не нужно использовать LinkedIn. Про основные ошибки новичков.

Как правильно оформить профиль в LinkedIn?

Как вести LinkedIn так, чтобы получать много интересных предложений о работе?

и многом другом.





Еще больше полезных советов о поиске работы в Инстаграм Татьяны:

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