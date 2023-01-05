Как избавиться от твердых отходов без риска получить штраф

Highlights В Австралии предоставляются бесплатные услуги по утилизации твердых отходов, но есть определенные условия и исключения.

Ваша местная администрация является главным источником информации о том, как утилизировать твердые отходы, поскольку требования различаются в зависимости от района.

Всегда предпочтительнее ремонтировать, продавать или отдавать мебель и другие предметы, так как большинство твердых отходов попадает на свалку.

В Австралии большинство муниципалитетов бесплатно предоставляют жителям услуги по вывозу твердых отходов.





Но влияние на окружающую среду все равно остается значительным. Последние данные свидетельствуют, что австралийцы относятся к крупнейшим в мире производителям отходов на душу населения.





Большая часть нашего мусора, включая твердые отходы, оказывается на свалке.



The ‘out of sight, out of mind’ approach to hard waste is misguided, as most of it will end up in landfill Credit: Getty Images/Ingrid Nagy / EyeEm Алехандра Лаклетт — старший менеджер кампаний по переработке в Planet Ark, австралийской некоммерческой экологической организации.





Она говорит, что мебель является типичным примером неперерабатываемых твердых отходов, потому что один предмет может быть изготовлен из разных материалов.



«Практически невозможно правильно переработать [некоторую мебель] или просто нецелесообразно с финансовой точки зрения». Алехандра Лаклетт, старший менеджер по переработке отходов, Planet Ark

В Австралии есть два основных типа услуг вывоза твердого мусора: регулярные услуги по данному району и вывоз по заказу, причем последний вариант становится все более распространенным.





Городской совет Блэктауна в Сиднее — один из многих муниципалитетов по всей стране, который использует систему бронирования для услуг по вывозу твердых отходов.





Мария Хондрогяннис — директор по проектам и системам управления отходами. Она объясняет процесс.





«Мы — служба по вызову. Таким образом, жители должны позвонить нам или заказать онлайн, и мы предоставим им следующую доступную дату бронирования».





При заказе услуги по вывозу твердых бытовых отходов или использовании услуги периодического вывоза жильцам необходимо соблюдать определенные условия, в том числе ограничения на количество и тип отходов и способы их утилизации.



Check council requirements on how you should place hard waste for collection and safety considerations, to avoid having things left behind. Credit: Getty Images- Stuart Murdoch/EyeEm

Правила для твердого мусора

Общее правило – не выставлять на улицу вещи до вечера, предшествующего дате вывоза.





«Это сделано для того, чтобы снизить частоту таких событий, как незаконный выброс мусора соседями и добавление к вашим вещам несоответствующих материалов, что является тоже незаконным», — объясняет г-жа Хондрогианнис.





В случае несоблюдения требований могут применяться крупные штрафы.





Типы предметов, принимаемых для вывоза, также различаются в зависимости от района.



Illegal dumping can cost offenders thousands of dollars in fines. Credit: Getty Images/Tobias Titz Член городского совета района Мерри-бек в Мельбурне Марк Райли приводит несколько примеров предметов, обычно считающихся твердыми отходами:



бытовая мебель, матрасы и основы для матрасов

бытовая техника, такая как стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники и морозильники

ковры и ковровое покрытие

металлолом, древесина и листовое стекло

Предметы, которые не разрешается выбрасывать как твердый мусор, включают масла, шины, полистирол и строительные материалы.



Если вы делаете ремонт или строите дом, вы не должны выбрасывать все те материалы, которые вы меняете или которые остаются после строительства и ремонта. Вы должны утилизировать их через службу отходов. Советник Марк Райли, район Мерри-бек

Электронные отходы также обычно не принимаются для сбора твердых отходов по всей Австралии.





Объясняет Мэтт Дженевер, исполняющий обязанности генерального директора Sustainability Victoria.





«Все, что имеет вилку, аккумулятор или шнур питания, нельзя отправлять на свалку [...] Таким образом, все вещи, такие как, например телевизоры, аккумуляторы, фены и холодильники, нужно просто утилизировать в определенных местах».



Some councils will accept e-waste through hard waste collection. Credit: Getty Images/KSChong Специальные станции в районном совете — первое место в процессе поиска объектов, которые принимают и перерабатывают электронные отходы.





«Но если это что-то поменьше, например, батарейка или мобильный телефон, по всей Австралии есть тысячи мест. Супермаркеты или Harvey Norman's, магазины Officeworks и подобные учреждения часто имеют пункт утилизации», — говорит г-н Женевер.





Краска, как правило, не принимается при сборе твердых отходов. Ненужную краску и ее упаковку можно утилизировать с помощью Paintback - общенациональной бесплатной службы, которая принимает отработанную и неиспользованную краску от жителей, чтобы она не попадала в землю и водоемы.





Любые токсичные предметы домашнего обихода не должны быть выброшены как твердые отходы. В штатах и территориях действуют бесплатные программы по их безопасной утилизации.



Chemicals including cleaners, bleach, insect sprays, pesticides, any fuel, or gas canisters, shouldn't be put out as hard waste, nor put in your bin or tipped down your drain. Credit: Getty Images/Fertnig

Что одному - отходы, другому - сокровище

Некоторые городские советы не одобряют действия по поиску чего-либо ценного в куче мусора на обочине, а есть и такие, что даже налагают штрафы на правонарушителей. Поэтому лучше проверить, какие правила действуют в вашем районе.





Мерри-бек является одним из городских советов, активно поощряющих жителей давать вещам вторую жизнь, при условии, что они принимают во внимание правила безопасности, когда забирают домой использованный кем-то предмет.



Вы действительно обязаны проверить, безопасно ли повторное использование, особенно если это электрический предмет. Советник Марк Райли, район Мерри-бек

Существуют также онлайн-группы по «спасению твердого мусора», участники которых могут публиковать фотографии предметов, которые готовы отдать.



A good piece of furniture can be repaired to avoid putting it into the waste system Credit: Getty Images/AJ_Watt Алехандра Лаклетт из Planet Ark говорит, что есть много способов гарантировать, что ваши вещи не пропадут зря. К ним относятся размещение информации о бесплатной раздаче вещей в Интернете, продажа или пожертвование в благотворительные магазины.





«Но просто помните, что всякий раз, когда вы что-то жертвуете, это должно быть в хорошем состоянии для перепродажи, иначе вещь окажется на свалке и будет стоить денег за утилизацию этим благотворительным организациям».





В дополнение к вашему местному совету, Planet Ark’s вебсайт также предлагает ценную информацию о вторсырье и способах утилизации твердых отходов.





«Большая часть наших твердых отходов не подлежит переработке. Это означает, что когда мусор увезут, он, скорее всего, окажется на свалке. Пожалуйста, помните, что мусор не является таковым, пока его не выбросят».



Больше информации

Посетите веб-сайт местного совета, чтобы узнать текущую информацию и доступные ресурсы в вашем районе, в том числе информацию о том, где утилизировать бытовую химию.

Некоторые юрисдикции распространяют общую по штату/территории информацию о хранилищах опасных отходов, в том числе VIC , NSW , SA , WA , и the ACT

Чтобы сдать ненужную краску и упаковку, найдите пункт Paintback здесь

Посетите recyclingnearyou.com.au для различных решений ответственной утилизации ваших вещей в любой точке Австралии.