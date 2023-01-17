Безопасность на воде в Австралии: Что важно знать

Key Points Отбойные течения — главная опасность на пляжах Австралии.

Безопасные места для плавания — это патрулируемые пляжи. На этих пляжах можно плавать между установленными красно-желтыми флагами.

В Австралии действует одна из самых сильных в мире программ по борьбе с акулами.

Есть целый ряд информационных ресурсов, которые помогут снизить риски и защититься от акул.

В прошлом году Surf Life Saving Australia (SLSA) провела 10 000 спасательных операций, многие из которых были ответом на одну одну и ту же скрытую опасность — отбойные течения.





«Отбойные течения — это угроза номер один на наших пляжах. На них приходится почти четверть всех смертей в Австралии» — объясняет Шейн Доу, генеральный менеджер по прибрежной безопасности SLSA.



В прошлом году у нас погиб 141 человек в результате утопления в прибрежных водах. Около 36 смертей произошли из-за течения Шейн Доу, генеральный менеджер по прибрежной безопасности SLSA

water at Bondi Beach Sydney Australia looking dramatic at low tide with water swirling as swimmers and surfers enjoy summer day weather Source: Moment RF / Brendan Maher/Getty Images

Почему отбойные течения опасны?

Течение — это мощный водный канал, который движется в направлении, противоположном волнам, унося вас от пляжа в открытое море.





Течение может быть трудно обнаружить.





Если вы видите приближающийся прибой и видите места, где нет прибоя, вы можете подумать, что это самое безопасное место, но это вероятно, означает, что вода движется в противоположном направлении, и именно поэтому в этих местах нет волн.





«У нас есть поговорка, — объясняет г-н Доу — “Белое — это хорошо”, так вы видите катящуюся на вас пену волны. “Зеленый” — это опасность. Аод этим имеется в виду зеленый цвет спокойной воды. Обычно это вода, которая оказывается глубже и движется в обратном направлении».



Если вы попали в отбойное течение, SLSA советуют:



Сохраняйте спокойствие и берегите свою энергию.

Поднимите руку и позовите на помощь.

Плывите по течению. Это может вернуть вас на неглубокую песчаную отмель.

Плывите параллельно пляжу или навстречу прибойным волнам, чтобы избежать течение.

Но лучшего всего — плавать там, где безопасно.



Плавайте между красно-желтыми флагами

76% смертей от утопления за прошлые 12 месяцев произошли в километре от спасательной службы.





Важно трезво оценивать свои способности и по возможности плавать на патрулируемом пляже между красными и желтыми флагами.





Красно-желтые флаги означают безопасную зону, где спасатели патрулируют территорию, контролируют ее, и таким образом, если у вас возникнут проблемы, они смогут вас выручить.



Untuk keselamatan Anda, dianjurkan untuk berenang di antara rambu-rambu peringatan keamanan di pantai Credit: Lee Hulsman/Getty Images Всегда плавайте вместе с кем-то и на патрулируемом пляже.





Вы можете узнать, какие пляжи патрулируемые, на сайте SLSA . Там же публикуется информация по безопасности на пляжах Австралии на 100 разных языках.



Действительно ли акулы представляют реальную угрозу?

Нападения акул происходят редко.





Не смотря на это, Австралия занимает второе место в мире по общему количеству атак акул. Первое место занимают США. В год в Австралии регистрируется порядка 22 нападений акул.





«Но из всех этих атак в среднем в год погибает только один человек» — объясняет доктор Фиби Мар, специалист по охране дикой природы Общества охраны природы Таронга.





Доктор Мар курирует базу данных происшествий с акулами в Австралии, в которой фиксируются все нападения акул с 1800 года.



Fin cutting ocean surface with surfers in background at sunrise Source: iStockphoto / Philip Thurston/Getty Images/iStockphoto

Акулы не находят людей особенно аппетитными. Они не охотятся прицельно за людьми Доктор Фиби Мар, специалист по охране дикой природы Общества охраны природы Таронга

«Я не думаю, что у них есть когнитивная способность различать разных млекопитающих — говорит доктор Мар — С точки зрения акулы не имеет значения, человек это, тюлень или черепаха».





Из 400 видов акул только несколько действительно опасны для человека.





В штатах Новый Южный Уэльс, Западная Австралия и Квинсленд наиболее опасны три вода — белая акула, тигровая акула и бычья акула. Поведение этих трех видов наиболее сложно предугадать и нападение этих акул может быть смертельно.





«В каком-то смысле их можно сравнить с подростками» — объясняет Марсель Грин, руководитель программ по акулам Департамента первичной промышленности Нового Южного Уэльса.





«Каждый из них индивидуален, каждый ведет себя по-разному. Но у нас есть то, что мы описываем как некие обобщенные модели поведения».





Тигры и бычьи акулы более активны в предрассветные часы и в сумерки. Поэтому плавать в это время очень опасно.





Некоторые виды акул нападают, только если были на это спровоцированы. К примеру, вас может укусить «воббегонг» — эта акула обычно лежит на дне и не несет опасности, но может напасть, если на нее случайно наступить.



GOSFORD, AUSTRALIA - NOVEMBER 13: North Avoca Beach is closed after a surfer was attacked by a shark on November 13, 2017 in Gosford, Australia. (Photo by Tony Feder/Getty Images) Credit: Tony Feder/Getty Images

Как быть информированными

В Австралии действуют две самые сильные в мире программы по борьбе с акулами, призванные защитить любителей пляжного отдыха и минимизировать вред, причиняемый акулами.





На некоторых пляжах установлены сетки-ограждения. Дроны и вертолеты обеспечивают воздушное наблюдение, а если замечена акула, пляжные сирены предупреждают людей об опасности и просят покинуть воду.





Программы маркировки акул также используются для передачи местоположения акулы в приложение SharkSmart в режиме реального времени. SharkSmart предупреждает об акулах и указывает, какие пляжи патрулируются.





В приложении также доступны советы по безопасности:





A member of the Surf Life Savers takes part in a Search and Rescue operation at Port Beach in North Fremantle, Western Australia, Saturday November 6. 2021. Beaches have been closed amid fears of a shark attack near Perth, with a man reported missing. (AAP Image/Richard Wainwright) NO ARCHIVING Source: AAP / RICHARD WAINWRIGHT/AAPIMAGE Не плавайте на рассветет или в сумерки, а также не плавайте и не серфите среди так называемых «скоплений наживки». Акулы часто спугивают мелкую рыбу выше на поверхность, за которой начинают массово охотиться птицы.





«Маленькая рыба означает — большая рыба. Большая рыба означает — акулы» — объясняет Марсель Грин.



