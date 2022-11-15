Как подготовиться к грозам и наводнениям в Австралии

Key Points Подготовка к сильной грозе или наводнению может занять несколько дней.

Первый шаг — оценить уровень риска и подготовить план действий на случай чрезвычайной ситуации.

Убедитесь, что все члены вашей семьи знают план действий при чрезвычайной ситуации, если они окажутся дома одни.

Отслеживайте погодные условия и подготовьте свою недвижимость до начала грозы.

Всегда держите запасы предметов первой необходимости на случай, если вам придется долго укрываться внутри или эвакуироваться.

За последнее десятилетие Австралия пережила одни из самых сильных наводнений в истории. В период с 2020 по 2022 год большие территории уходили под воду три-четыре раза.





Интенсивные дожди неоднократно приводили к разливу речных сетей, некоторые населенные пункты, подверженные наводнениям, понесли катастрофический ущерб инфраструктуре, домам.





Эксперты из спасательных служб призывают австралийцев всегда оставаться наготове на случай опасных природных явлений.





Первый шаг — это понимание уровня риска, чтобы разработать стратегию действий в чрезвычайных ситуациях и понимать, что они будут делать в случае стихийного бедствия.





«Прежде чем люди займутся составлением плана, им необходимо знать, почему они составляют этот план, каков их реальный риск. Подвергаться ли воздействию гроз или наводнений их места проживания или работы? Гроза может обрушиться где угодно, поэтому очень хорошо всегда быть готовым» — говорит Дороти Тран, специалист по связям с общественностью спасательных служб Нового Южного Уэльса.





Люди, живущие вблизи водоемов и рек, должны знать, куда может пойти вода в случае сильного шторма или повторяющихся дождей. Им следует подумать о том, как потенциальное наводнение может повлиять на их место работы или проживания, доступ к дорогам и ежедневные поездки на работу.





Хотя каждый план действий в чрезвычайной ситуации индивидуален и адаптирован к конкретным обстоятельствам, важным аспектом является решение, оставаться или эвакуироваться. Оба сценария требуют подготовки, чтобы свести к минимуму материальный ущерб или человеческие жертвы.



Отслеживайте погодные уловия и подготовьте предметы первой необходимости

Люди, живущие вблизи водоемов и рек, должны всегда быть в курсе погодных условий на случай наводнения.





Сообщества могут отслеживать актуальные прогнозы погоды через приложения, веб-сайты или социальные сети Бюро метеорологии или служб SES.





Они должны быть готовы приступить к своим планы действий в чрезвычайных ситуациях до того, как поднимется вода. Если у них есть дети, домашние животные или домашний скот, они должны знать, как и куда отвезти их в безопасное место.





В любом случае людям, живущим в районах, подверженных наводнениям, необходимо заранее продумать, какие запасы им потребуются, и держать наготове аварийный комплект.



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Предметы первой необходимости включают медикаменты, аптечку для первой помощи, питьевую воду, одежду, консервы, батарейки, фонарики, свечи, дождевики, одеяла и туалетные принадлежности.





Также важно подготовить документы, такие как паспорта или другие документы, удостоверяющие личность, банковскую или страховую информацию, а также другие ценные предметы, такие как документы на собственность или семейные фотографии.





«Вам нужно подумать о своих основных потребностях. Если у вас есть дети или домашние животные, убедитесь, что вы также подготовите все необходимое для них. Домашним животным, вероятно, нужны поводки, переноски, возможно, некоторые продукты» — объясняет г-жа Тран.





«Для детей — запасная одежда, еда, если это совсем маленький ребенок — подгузники, коляски. Также подготовьте что-нибудь утешающее — это могут быть лакомства, игрушки или удобное одеяло, чтобы они чувствовали себя безопасно и комфортно».



Source: AAP Г-жа Тран также советует держать в легком доступе номера экстренных служб и заранее убедиться, что ваши близкие также знают о ваших планах.





«Если вы собираетесь эвакуироваться, обсудите с семьей и друзьями, куда вы поедете. Можете ли вы поехать к родственниками или друзьям за пределами пострадавшего района? Нужно ли вам ехать в эвакуационный центр?» — говорит г-жа Тран.





Важно убедиться, что все члены семьи в курсе плана действий на случай чрезвычайной ситуации. Особенно те, кто не владеет английским языком. Важно, чтобы они понимали, что надо предпринять, если основной носитель языка в семье не будет дома в критический момент.



Были случаи, когда бабушки и дедушки присматривали за внуками, когда случился шторм или наводнение... Знают ли бабушки и дедушки, что делать с детьми, если им понадобится эвакуироваться? Очень важно поделиться своим планом и понимать, как реализовать его на практике. Дороти Тран, специалист по связям с общественностью спасательных служб Нового Южного Уэльса

Также важно убедиться, что ваш страховой полис действителен и соответствует требованиям. Убедитесь, что он охватывает типы событий, характерные для вашего местоположения. К ним могут относиться внезапные наводнения, ливневые стоки, связанные с ними оползни и ущерб, причиненный падающими деревьями или другими предметами.



A storm cell rolls in over Maroubra beach. Source: Instagram

Подготовка к грозе

Во время сильных гроз и наводнений, большинство сообществ в Австралии полагаются на помощь местных служб экстренной помощи, известные как SES.





Волонтеры спасательных служб часто проходят по домам, стучатся в двери, чтобы предупредить жителей о том, что прогнозируется сильная гроза или наводнение.





Они предоставляют жителям информацию о процедурах и вариантах эвакуации.





Если в вашем районе прогнозируется сильная гроза, подготовьте свой дом, очистите водостоки от листьев, чтобы предотвратить засорение.



Property damage at Bay Region, WA Credit: BOM, WA Важно убрать или привязать все, что может улететь при сильном ветре или уплыть с потоком воды; устранить любые повреждения крыши, включая сломанную или отсутствующую черепицу.





Также не паркуйте машину под деревьями, рядом со стоками или рядом с любым потенциальным источником опасности и разрушения.





Волонтеры SES могут помочь защитить собственность или инфраструктуру, убрав опасные предметы или подготовив мешки с песком для возведения временных стен, препятствующих проникновению воды.





Волонтеры также могут помочь при эвакуации, а также при расчистке и восстановлению после того, как дожди закончатся и вода отойдет.



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Решение остаться означает подвергнуть себя более высокому риску

Хотя главная рекомендация СЭС заключается в том, чтобы люди эвакуировались, некоторые опытные граждане порой решают остаться. Решение остаться дома означает, что необходимо готовиться более серьезно.





Николь Уэстл живет в нижнем течении реки Макдональд, в небольшом городке на окраине Сиднея. Ее двухэтажный дом за два года затопило четыре раза.





Семья Уэстл следит за прогнозом погоды через приложение Бюро метеорологии и ведет учет уровня воды в реке.



Nicole Wastle's home in Wiseman's Ferry has almost been completely submerged. Николь Уэстл говорит, что ее семье обычно требуется три-четыре дня, чтобы подготовиться к наводнению.





«Мы заранее запасаемся консервированными продуктами или продуктами длительного хранения на случай, если нас отрежет водой. Мой муж заправляет все канистры с топливом, так что у нас достаточно топлива для генератора на случай, если отключится электричество. Я наполняю ванны водой, чтобы у нас была свежая вода для питья или мытья посуды».





Также семья Уэстл поднимает все домашние предметы как можно выше пола. Машину стараются перевезти на возвышенность.





Г-жа Уэстл держит наготове спасательные жилеты и небольшую лодку на случай, если семье придется эвакуироваться.





Она также отслеживает уровень воды внутри своего дома.





«Мы отмечаем маркером на стене место, где была отметка прилива, и пишем дату и время. А затем, во время следующего прилива, отмечаем уровень снова, и это дает нам ориентир — поднялся уровень воды или упал».



Tim McKibbin, CEO of REINSW, said floods will have an immediate effect on the available housing stock. Source: AAP / AAP Image/Lukas Coch Оставаться на связи с внешним миром чрезвычайно важно.





Поскольку во время наводнений стационарные телефоны, мобильные телефоны и Интернет выходят из строя, некоторые люди пользуются рациями. Семья Уэстл установила спутниковую связь и пользуется генератором электричества, чтобы всегда оставаться на связи.





Дополнительную информацию можно найти на сайтах служб экстренной помощи вашего штата и территории:

