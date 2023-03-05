Как защитить свои пенсионные накопления и что делать в случае переезда за границу

Key Points Чтобы избежать потери пенсионных накоплений, важно своевременно обновлять свои контактные данные в пенсионном фонде и Налоговой службе Австралии (АТО);

Досрочный доступ к пенсионным накоплениям разрешается в исключительных случаях гражданам и постоянным резидентам;

Семейные споры о распределении пенсионных накоплений после смерти разрешаются независимым органом, предусмотренным законодательством.

Superannuation, или super, — это деньги, которые ваш работодатель отчисляет за годы вашей работы и на которые вы сможете жить, выйдя на пенсию.





Ваш работодатель обязан перечислять процент от вашего заработка на ваш счет в пенсионном фонде (super fund), а фонд инвестирует эти деньги, пока вы не выйдете на пенсию.





В Австралии существуют меры, гарантирующие, что человек не теряет свои пенсионные накопления безвозвратно, даже если его счет неактивен.





Если ваши контактные данные изменились и провайдер не может с вами связаться, он обязан перечислить невостребованные пенсионные накопления в Налоговую службу Австралии (ATO).



Восстановление вашего счета

Как только АТО получает невостребованные пенсионные накопления, она начинает процесс их воссоединения с законным владельцем.





Если вы думаете, что потеряли свой super, лучше всего искать его через онлайн-сервис АТО.



Крайнего срока для возвращения невостребованных пенсионных накоплений нет. Но чем дольше они находятся у АТО, тем больше прибыли от инвестиций вы упускаете. Credit: rudi_suardi/Getty Images Также важно своевременно обновлять свои контактные данные.





“Я советую связаться со всеми пенсионными фондами, в которых вы думаете у вас может быть счет, и убедиться, что ваши контактные и банковские данные в онлайн-сервисе АТО актуальны", - поясняет заместительница главы АТО Эмма Розенцвейг.





Хавьер О’Халлоран - директор Super Consumers Australia, независимой организации по защите прав потребителей пенсионных фондов.





По его словам, нередко люди имеют несколько пенсионных счетов.



Когда вы выходите на новую работу, работодатель может автоматически открыть вам счет в пенсионном фонде по своему усмотрению, если вы не номинируете свой фонд. Credit: JohnnyGreig/Getty Images Но даже если вы знаете о своих нескольких пенсионных счетах, в ваших интересах объединить их.



По оценкам, если у вас несколько счетов, это может уменьшить ваши пенсионные сбережения примерно на $50,000. Хавьер О'Халлоран, директор Super Consumers Australia

По словам О’Халлорана, эти оценки базируются на том, что, скорее всего, вы платите за более чем одну страховку.





“У счетов есть фиксированные комиссии. Так что, по сути, вы платите дважды, если у вас открыто больше одного счета.”



“Следить за своим super и консолидировать счета там, где это уместно, приносит выгоду", — говорит О’Халлоран. Credit: djgunner/Getty Images Любой человек на временной визе, который зарабатывает super во время работы в Австралии, может забрать эти деньги после отъезда из страны.





Вы можете подать заявление на получение пенсионных накоплений при выезде из Австралии (Departing Australia superannuation payment или DASP), находясь в Австралии. Но вы можете завершить процесс только после того, как покинете страну и срок вашей визы истечет или она будет аннулирована.





“Если вы не сделаете этого в течение шести месяцев после отъезда из Австралии, либо после истечения срока действия вашей визы, то ATO сообщит об этом вашему фонду, и ваши деньги будут переведены в ATO как невостребованный super", — поясняет Розенцвейг.





“Эти деньги все еще принадлежат вам, вы можете забрать их, но держит их АТО, а не пенсионный фонд.”



Резиденты на временных визах могут подать заявки на выплату своих пенсионных накоплений после того, как покинут Австралию. Source: Moment RF / Robert Lang Photography/Getty Images Однако, постоянные резиденты или граждане Австралии, которые переезжают за границу, могут получить доступ к своим пенсионным накоплениям при тех же условиях, что и при пребывании в Австралии.





“Вы должны достичь пенсионного возраста и удовлетворить условия для вывода [накоплений].





“Даже если вы покинули Австралию, вы не можете снять пенсионные накопления досрочно, кроме как в исключительных случаях, таких как, например, сильные финансовые трудности или важное лечение, стоимость которого не покрывает Medicare.”



Управление своими накоплениями за границей

О’Халлоран дает несколько советов по управлению вашими пенсионными накоплениями, пока вы находитесь за границей:



Своевременно обновляйте свои контактные данные, чтобы избежать потери super;

Проверьте эффективность вашего фонда с помощью YourSuper comparison tool , который позволяет вам сравнивать фонды по комиссиям и результативности;

Проверьте, защищает ли страховка, которую по умолчанию предоставляет ваш фонд, пока вы находитесь за границей.

Если вы гражданин или постоянный резидент Австралии, переезд за границу не меняет правил по обращению с вашими пенсионными накоплениями. Source: Moment RF / Mongkol Chuewong/Getty Images Также, проверьте, не платите ли вы ненужные комиссии и продолжайте делать взносы.





“Средняя комиссия на рынке, если у вас на балансе $50,000, будет около 1% в год. Столько вы будете выплачивать каждый год в виде комиссий. На рынке определенно есть предложения подешевле.





“Стоит присмотреться вокруг и поискать, чтобы убедиться, что у вас счет с низкой комиссией, чтобы ваши накопления не истощились, пока вы находитесь за границей", — говорит O’Халлоран.





“И конечно, вы можете продолжать делать вклады, чтобы ваши пенсионные накопления росли, даже если вы переехали в другую страну.”



Что происходит с пенсионными накоплениями в случае смерти

Стоит назначить получателей ваших пенсионных накоплений в случае вашей смерти.





Жалобы, связанные с распределением компенсаций в связи с кончиной, рассматриваются уполномоченным законом органом — Управлением по рассмотрению финансовых жалоб Австралии ( Australian Financial Complaints Authority или AFCA).





Хизер Грей, ведущий омбудсмен по пенсиям в AFCA, говорит, это распространенное заблуждение считать, что ваши пенсионные накопления по умолчанию часть вашего имущества.



Для многих, пенсионные накопления -- самый важный актив после дома. И люди могут думать о своем имуществе в широком смысле и составить завещание, но они не всегда ищут совета или дают распоряжения по пенсионным накоплениям. Хизер Грей, Lead Ombudsman for Superannuation, AFCA

Когда попечители сообщают о том, что они предлагают распорядиться их пенсионными накоплениями после своей смерти, они обязаны поставить заинтересованные стороны в известность о том, что они могут связаться с AFCA в течение 28 дней, чтобы обжаловать решение, если они считают его несправедливым.



Если вы не номинируете получателей компенсации вашего super в случае смерти, решение о том, кто ее получит будет за пенсионным фондом. Credit: Kemal Yildirim/Getty Images Затем жалоба оценивается, и по жалобе выносится юридически обязывающее решение.





По словам Грей, нередко возникают споры за распределение выплат пенсионных накоплений, посколько у людей бывают сложные семейные обстоятельства.





“Бывает, что у человека есть дети более чем от одного брака. Бывает, что есть законный супруг или супруга, с которыми человек разлучился, и у него теперь де-факто партнер, с которыми есть маленькие дети.”





Большинство фондов разрешает назначать бенефициаров из числа членов семьи-иждивенцев, и управляющий фонда должен придерживаться этого назначения.





“Это законный документ, в котором указано, кто получит ваши пенсионные накопления в случае вашей смерти.



