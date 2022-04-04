Как восстановить обоняние после COVID-19?Play09:32 Source: Photo by Elina KostinaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (17.47MB) Интервью с врачом общей практики из Сиднея Аревик Газарян и ароматерапевтом и парфюмером из Голд Кост Элиной Костиной.Elina Kostina, owner and perfumer at Intelligent Perfumery Source: Supplied by E.KostinaСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылкеShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод