Как восстановить обоняние после COVID-19?

Sensory

Source: Photo by Elina Kostina

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Интервью с врачом общей практики из Сиднея Аревик Газарян и ароматерапевтом и парфюмером из Голд Кост Элиной Костиной.

Elina Kostina, owner and perfumer at Intelligent Perfumery
Elina Kostina, owner and perfumer at Intelligent Perfumery Source: Supplied by E.Kostina


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 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 

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