Как перестать винить себя в том, что вы плохая мама?

postnatal depression

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Психотерапевт Ольга Короновская отвечает на вопрос нашей слушательницы.

Нам пришло анонимное сообщение в адрес нашей постоянной рубрики "Вопрос к психологу": "Я считаю себя плохой мамой, хотя все вокруг, включая мужа, говорят, что все хорошо и я замечательная мать. Я понимаю, что все делаю правильно: кормлю ребенка, играю с ним, читаю... Но все время чувствую себя плохой и неправильной мамой. Что делать?".

Мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Короновской за консультацией.

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту:
russian.program@sbs.com.au
. Свой вопрос можно задать анонимно.

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