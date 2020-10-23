Как перестать винить себя в том, что вы плохая мама?

Нам пришло анонимное сообщение в адрес нашей постоянной рубрики "Вопрос к психологу": "Я считаю себя плохой мамой, хотя все вокруг, включая мужа, говорят, что все хорошо и я замечательная мать. Я понимаю, что все делаю правильно: кормлю ребенка, играю с ним, читаю... Но все время чувствую себя плохой и неправильной мамой. Что делать?".





Мы обратились к психотерапевту из Канберры Ольге Короновской за консультацией.



