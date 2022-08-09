Как будет проводиться референдум Voice to Parliament?

ТРАНСКРИПТ





Первый за 23 года референдум должен пройти в течение следующих трех лет.





Исследование 2009 года National Human Rights consultation показало, что люди в Австралии не знают о национальной политической и правовой системе, Конституции и процедурах референдума.





Почетный профессор конституционного права Шерил Сондерс говорит, что за прошедшие годы мало что изменилось.





"Я подозреваю, что в сообществе невысокий уровень осведомленности. Но я сомневаюсь, что Австралия особенно отличается в этом отношении. Я думаю, когда поднимаются определенные проблемы, какими бы они ни были, люди проявляют больший интерес и вы, вероятно, обнаружите, что уровень интереса и информирования растет, но мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям понять эти проблемы".





Референдум — это общенациональное голосование по конкретному вопросу с целью возможного изменения Конституции.





Это обязательное голосование, как федеральные выборы. Люди должны согласиться или не согласиться с предложением, законом или политической проблемой, выдвинутой федеральным правительством.





Для его принятия требуется двойное большинство, то есть поддержать предложение должна б о льшая часть жителей страны в целом и как минимум четыре-шесть штатов.





"Парламент принимает этот первоначальный законодательный акт, в котором говорится, что, по их мнению, следует изменить, а затем проводится референдум. Когда референдум состоится и люди выскажут свое мнение о том, готовы они согласиться с предложением или нет, это станет просто вопросом изменения текста Конституции. И разделы будут удалены из Конституции или добавлены в нее, в зависимости от того, в чем заключается изменение".





С 1901 года было проведено 19 референдумов, на которых было предложено 44 поправки к Конституции, но только восемь были одобрены.





Г-жа Сондерс утверждает, что лучшее понимание механизма референдума может повысить вероятность его успеха.





"Часть этой истории - попытаться построить успешную кампанию на референдуме, помочь людям понять, что это такое, почему это необходимо, и почему важно голосовать за. И действительно, в случае каждого из успешных референдумов это могло быть сделано и очевидно было сделано. Теперь о самых главных из тех, что были успешными. Одним из самых важных был референдум 1967 года, чтобы убрать из Конституции исключение представителей Коренных народов Австралии. И тот референдум был необычайно успешным".





На референдуме 1967 года австралийцы подавляющим большинством проголосовали за внесение поправок в Конституцию, позволяющих Содружеству принимать законы для людей Аборигенного присхождения и включать их в перепись.



READ MORE Заявление Улуру от всего сердца

Заявление Улуру от всего сердца призвало к конституционному признанию голоса коренных народов в парламенте и было поддержано премьер-министром, который звял на себя обязательство провести референдум.





Изменение Конституции защитит этот голос для будущих поколений и станет первым для коренных австралийцев.





Профессор права Меган Дэвис — одна из ключевых фигур, стоявших за Заявлением Улуру. Она говорит, что голос в парламенте — лучший способ значительно улучшить жизнь представителей Аборигенных народов и народов островов Торресова пролива.





"Голос направлен на то, чтобы мы перестали быть элементом политической игры. Речь идет о том, чтобы вывести нас из мира политической идеологии и переместить в другое место, где нам не нужно беспокоиться о том, чтобы каждые четыре года ехать с протянутой рукой в Канберру и просить милостыню, речь идет об удалении нас из этой политики, чтобы мы могли иметь более прочное, устойчивое и долгосрочное представление наших общин о том, что нам нужно делать и что нам нужно, чтобы было сделано. Таким образом, право голоса в парламенте – это решающее положение, возможность для Содружества принять закон, закреплающий голос Коренных народов, и это будет сделано после референдума и после всестороннего процесса консультаций".





Профессор Сондерс утверждает, что это важный шаг в заполнении пробела в национальной истории Австралии.



