SBS на русском языкеOther ways to listen Чем закончится скандал вокруг "Дождя"?Play04:13SBS на русском языкеOther ways to listen Source: AAPGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (3.87MB)Published 5 December 2022 at 4:20pmBy SBS RussianSource: SBSAvailable in other languages Наш внештатный корреспондент разбирался в ситуaции, сложившейся вокруг телеканала "Дождь".Published 5 December 2022 at 4:20pmBy SBS RussianSource: SBSAvailable in other languagesСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesПрограмма SBS Russian — Эфир от 05.12.2022Летний лагерь для православной молодежи пройдет в МельбурнеНовости SBS на русском языке — 05.12.2022Экономический обзор: Почему так дорого стало летать?