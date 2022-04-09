Чем запомнится Владимир Жириновский и что будет с ЛДПР?

Dr. Alexey Muraviev

Dr. Alexey Muraviev, Associate Professor of National Security and Strategic Studies at Curtin University, Perth Source: Submitted by Dr.Muraviev

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8 апреля в Москве прошло прощание и похороны политика Владимира Жириновского. О его ярких сторонах и будущем партии ЛДПР слушайте в интервью с доктором Алексеем Муравьевым, профессором Университета Кертин

6 апреля в Москве умер Владимир Жириновский - бессменный лидер парламентской партии ЛДПР. Ему было 75 лет. Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом.

8 впреля Жириновского похоронили На Новодевичьем кладбище, церемония отпевания прошла в Храме Христа Спасителя, провел ее патриарх Кирилл. Церемония прощания состоялась в Колонном зале Дома Союзов. 

Чем был Владимир Жириновский для российской политики? Слушайте в интервью с нашим частым гостем по политическим вопросам - доктором Алексеем Муравьевым, профессором кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кертин.

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