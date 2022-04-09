Чем запомнится Владимир Жириновский и что будет с ЛДПР?

6 апреля в Москве умер Владимир Жириновский - бессменный лидер парламентской партии ЛДПР. Ему было 75 лет. Жириновский более 30 лет провел в большой политике. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с коронавирусом.





8 впреля Жириновского похоронили На Новодевичьем кладбище, церемония отпевания прошла в Храме Христа Спасителя, провел ее патриарх Кирилл. Церемония прощания состоялась в Колонном зале Дома Союзов.



