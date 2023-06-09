Правила безопасности на побережье во время длинных выходных

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По мере приближения длинных выходных, посвященных дню рождения короля Карла III, спасательные службы напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности в воде.

Highlights
  • Каждая шестая смерть от утопления в прибрежных районах происходит зимой.
  • Следуйте подходу: остановись, посмотри, спланируй.
  • Больше всего риску подвержены дети до 16 лет и жители Австралии, родившиеся за рубежом.
По мере приближения длинных выходных, посвященных дню рождения короля Карла III, спасательные службы напоминают о необходимости правил безопасности в воде.

Каждая шестая смерть от утопления в прибрежных районах происходит зимой. А новое исследование Surf Life Saving Australia подчеркивает повышенный риск смерти в воде и утопления в праздничные дни.

Шейн Доу — соавтор исследования «Риск смертности во время государственных праздников и длинных выходных в Австралии». Она говорит, что в праздничные дни число утонивших возрастает вдвое.

«Чаще это отдыхающие у воды во время длинных выходных. Люди попадают в уязвимые ситуации, которые подвергают их риску, и в конечном итоге это приводит к трагическому концу».

Исследование, опубликованное в Журнале общественного здравоохранения Австралии и Новой Зеландии, анализирует уровень смертности в прибрежных районах за период с 2004 по 2021 год.

За эти 17 лет 185 смертей в прибрежных районах произошли в праздничные дни и 167 — в длинные выходные.
Samurai Beach, in Northern NSW.
Samurai Beach, in Northern NSW. Credit: Trip Adviser
В целом, согласно данным исследования, риск смертности в прибрежных районах увеличивается более чем в два раза в праздничные дни и длинные выходные дни.

Так что же является движущим фактором?

Научный сотрудник Surf Lifesaving Australia Люк Страсиотто говорит, что в праздничные дни больше людей отдыхают на пляже, а также в компании они ведут себя менее осторожно.

«Люди в праздничные дни более расслаблены и склонны к рискованному поведению. Мы наблюдаем более высокий риск смертности среди людей, которые участвуют в мероприятиях, и этот факт указывает на то, что у проблемы социальный фактор».

Исследование показало, что наиболее уязвимые группы — дети младше 16 лет и мигранты.

Шейн Доу — соавтор исследования и генеральный менеджер по прибрежной безопасности в Surf Life Saving Australia. Он говорит, что в надежде отдыхнуть люди часто отправляются в районы, в которых они раньше не были.

«Повышается риск смертности среди тех, кто отправляется на сноркелинг или плавание с аквалангом. Маленькие дети также подвергаются более высокому риску во время длинных выходных и праздничных дней».
A supplied image obtained on Monday, July 23, 2018, of Australian swimmer Emily McKeon snorkeling on the Great Barrier Reef, off Cairns.
A supplied image obtained on Monday, July 23, 2018, of Australian swimmer Emily McKeon snorkeling on the Great Barrier Reef, off Cairns. Credit: SWIMMING AUSTRALIA
Г-н Доу говорит, что есть несколько ключевых действий, которые люди могут предпринять, и советы, которым люди могут следовать, чтобы оставаться в безопасности.

«Начинается зима, поэтому у береговой линии не так много спасательных служб. Проверьте информацию на
Beach Safe
. Там можно посмотреть, где находятся все 12 000 пляжей и патрулируются ли они, а также какие риски могут быть распространены в этих местах.

Но мы также советуем, что если вы окажетесь в непатрулируемом месте, примите подход «Остановись, посмотри, спланируй». Под этим мы подразумеваем: остановитесь и проверьте наличие каких-либо опасностей, например, обратите вниманиие на течение. Есть ли камни? Большие ли в тот день волны? А также имейте план, как оставаться в безопасности. Если вы собираетесь плавать в районе, где нет патрульной службы, знаете ли вы, что делать, если что-то пойдет не так?»

Г-н Доу рекомендует избегать потребления наркотиков и алкоголя у воды и всегда следить за детьми в воде и рядом. Он говорит, что ресурсы доступны и на других языках.

«На сайте
beachsafe.org.au
мы разместили информацию на 100 разных языках. Там множество советов и информации по безопасности. Также доступно приложение на телефон, таким образом вы можете свериться с правилами безопасности в любое время».

Для тех, кто направляется на побережье в предстоящие длинные выходные, у мистера Доу есть следующее сообщение.

«Я желаю вам хорошо провести день. Главное, запомните три простые вещи: остановиться, посмотреть, спланировать. Остановитесь, проверьте наличие опасностей, найдите другие опасности и спланируйте, как вы собираетесь оставаться в безопасности и отдыхать на пляже».

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