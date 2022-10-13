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Клетки человеческого мозга в чашке Петри могут играть в понг, но должны ли они?

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London Film And Comic Con 2019

The 1970s computer game Pong Source: Getty / Ollie Millington/Getty Images

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Published 14 October 2022 at 10:36am
By Tom Canetti, Svetlana Printcev
Source: SBS

Мельбурнские ученые обучили клетки мозга играть в видеоигру Pong, чем-то напоминающую теннис. Эта технология является революционной и первой в мире, но многие задают вопросы о возможных этических рисках.

Published 14 October 2022 at 10:36am
By Tom Canetti, Svetlana Printcev
Source: SBS
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Ученые из Мельбурна успешно научили нейроны человеческого мозга, живущие в чашке Петри, играть в компьютерную игру Pong 1970-х годов.

Впервые в мире исследователи из Cortical Labs показали, как искуственная выращенная колония из 800 000 клеток мозга выполняет целенаправленные задачи.

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У генерального директора Cortical Labs Хон Венг Чонга были напряженные 24 часа,так как опубликованные в четверг результаты исследования привлекли международное внимание.

Он говорит, что проект начался в 2019 году, когда они хотели сделать что-то отличное от тех исследований, которые уже были сделаны в том, что он называет «помешательством на искусственном интеллекте».

«Я думаю, что все началось еще в 2019 году. Когда мы искали своего рода проекты и были вовлечены в растущее увлечение искусственным интеллектом. И, вы знаете, было много проектов, основанных на глубоком обучении, машинном обучении и сильно зависящих от данных. И мой соучредитель и я посмотрели на это и подумали, есть ли что-то еще, что мы могли бы сделать? Я думаю, что это тоже в этой сфере, но не конкурирует напрямую».

Он говорит, что на этот проект его вдохновила природа, а точнее, мухи.

Мухи, говорит он, даже с относительно небольшим количеством нейронов действуют на более высоком уровне интеллекта, чем дроны.

«И вдохновение действительно пришло из наблюдения за природой, если вы посмотрите даже на муху и на то, как она перемещается, имея всего 100 000 нейронов, и это невероятно, верно? Этих насекомых довольно сложно убить. Они способны существовать в очень опасном мире, находить пищу, размножаться, и цикл продолжается, используя миллимикроватты энергии. Мы посмотрели на это и сказали: «Хорошо, значит, у вас есть что-то, что демонстрирует общий интеллект, способность жить в реальном мире. Почему бы не построить что-нибудь подобное?»

Адил Рази, доцент института Turner, занимающегося изучением мозга и психического здоровья при Университете Монаша, говорит, что труднее всего было соединить нейроны с электрическими лучами.

«Таким образом, вы можете выращивать человеческие нейроны, используя технологию стволовых клеток, я думаю, это действительно часть этого, чтобы выращивать новые нейроны в чашке. На самом деле мы выращивали как человеческие нейроны, так и отдельно нейроны мыши. Но затем сложная часть, и новая часть, была в том, что они поместили их на луч микроэлектродов, луч электрических датчиков. И затем соединили все это с игрой в понг. И эти электрические импульсы сообщали нейронам, где мяч может быть, а затем, через несколько минут, нейроны начали учиться, организовываться, создавать сети и играть в игру».

Г-н Рази говорит, что нейроны работают с более высокой скоростью и лучшими результатами игры, чем чистая технология машинного обучения.

Он говорит, что это можно использовать для объединения сферы биологии с машинами, улучшая возможности робототехники.

«Идея заключается в том, что будущие компьютерные проекты будут сотрудничать с нами, это не похоже на современные компьютеры, которые быстрые, сделаны из технических компонентов, таких как транзисторы, и мы говорим им, что делать. Вся идея заключается в том, что это новое устройство, прототип нейрокомпьютера, который на самом деле является настоящим синтетическим, биологическим интеллектом. Мы создаем устройства из активных материалов, которые на самом деле взаимодействуют с ними. Мы на самом деле точно не говорим им, что делать, но мы пытаемся сотрудничать с ними, а затем позволять им думать, что делать. И тогда они могут делать чудесные вещи, подобные тем, что могут делать люди».

Но хотя эта технология открывает двери для инноваций, она также вызывает опасения с этической точки зрения.

Даниэль Хэмм, директор Совета по биоэтике Наффилда, сказала Би-би-си, что необходимо учитывать вопросы, связанные с сознанием.

«Разовьется ли этот так называемый мини-мозг до такой степени, что сможет чувствовать удовольствие или боль? Как мы могли бы рассматривать их моральный статус, если бы они обладали сознанием и разумом? И как мы должны регулировать использование этих исследований и будущих технологий? Это те вопросы, которые мы пока даже не начали рассматривать».

Cortical Labs заявляет, что эта технология также станет революционной при тестировании воздействия лекарств на мозг.
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