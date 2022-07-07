Я русский и я против войны. Инна Прего

Гость подкаста - бухгалтер из Сиднея Инна Прего.





"Эта война не имеет никакого смысла. Каждый день войны оценивается минимум в 300 миллионов долларов США. 100 дней войны - это годовой бюджет страны на образование или бюждет космической программы. 4 дня войны - это годовой бюджет страны на лекарства для лечения редких детских заболеваний. Почему нельзя было просто переселить тех людей, которые хотели переехать жить в Россию? Я однозначно против этой войны и не поддерживаю ее," - говорит Инна.



