Я русский и я против войны. Инна Прего

I am Russian and I am against war

Russian woman at a protest in Sydney draws a poster "I am Russian and I stand with Ukraine Source: SBS Russian

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"Я русский и я против войны" - подкаст SBS Russian, где мы записываем короткие интервью с русскими людьми, живущими в Австралии, для которых важно публично выступить против войны в Украине.

Гость подкаста - бухгалтер из Сиднея Инна Прего.

"Эта война не имеет никакого смысла. Каждый день войны оценивается минимум в 300 миллионов долларов США. 100 дней войны - это годовой бюджет страны на образование или бюждет космической программы. 4 дня войны - это годовой бюджет страны на лекарства для лечения редких детских заболеваний. Почему нельзя было просто переселить  тех людей, которые хотели переехать жить в Россию? Я однозначно против этой войны и не поддерживаю ее," - говорит Инна.  

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