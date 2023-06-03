Я русский и я против войны. Владимир Антропов

Гость подкаста — Владимир Антропов из Сиднея.





Если вы тоже хотите стать участником нашего подкаста, напишите нам личное сообщение на Фейсбуке или email на russian.program@sbs.com.au



Напоминаем, что участники этого подкаста делятся своим личным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. В условиях войны проверить многие данные не представляется возможным.





Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



