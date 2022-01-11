"Я начала сотрудничать с "Мемориалом" еще в 1989 году"

Tanya Smith, 1991

Таня Смит во время работы в Москве, 1991 год Source: Supplied by Tanya Smith

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О своих связях с «Мемориалом» и работе в сфере защиты прав человека рассказывает юрист из Брисбена, специализирующаяся на правах человека, Таня Смит.

Перед самым новым годом Верховный суд России
принял решение о ликвидации
международного историко-просветительского общества «Мемориал», а позднее решением Мосгорсуда - и одноименного  правозащитного центра.

Поводом для обращения в суд, как утверждалось в иске генпрокуратуры, стали неоднократные грубые нарушения «Мемориалом» маркировки в соцсетях по закону об иноагентах. Но, как считают правозащитники, вряд ли есть сомнения в том, что запрет «Мемориала» стал очередным шагом наступления на демократию в России. 

О своих связях с «Мемориалом» и работе в сфере защиты прав человека рассказывает  Таня Смит, International Human Rights lawyer из Брисбена.

 

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