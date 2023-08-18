Иконы на ящиках от боеприпасов: «Побеждая темные силы войны с помощью кисти»

Ukrainian artist Oleksandr Klymenko

Ukrainian artist Oleksandr Klymenko Source: Supplied by Olaf Clemensen

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«Купи икону – сохрани жизнь» — это проект двух украинских художников Олександра Клименко и Софии Атлантовой. Они пишут иконы на деревянных частях ящиков, в которых хранились боеприпасы. Их работы выставлялись в более чем в 12 странах мира, а почти все средства от продажи икон сейчас идут на поддержание волонтерского военного госпиталя ПДМШ им. Пирогова в Донбассе.

Украинский художник и писатель Олександр Клименко (творческий псевдоним Olaf Clemensen) рассказывает, что их арт-проект был запущен в 2015 году – в первую неделю Великого поста у православных христиан, что он считает символичным.

При посещении одного из батальонов в конфликтном регионе на востоке Украины, куда он передавал иконы, взгляд художника упал на груды ящиков из-под боеприпасов. Он забрал один ящик домой и попробовал воплотить свою задумку - использовать стенки ящика для написания иконы.

"Первая икона была икона Богородицы. Она оказалась очень удачной, я сам не ожидал - ощущение, что ей тысячи лет", - говорит Олександр.
Christian icons painted on military ammo boxes
Source: Photo Credit: Yevgen Chorny
Олександр и его партнерша по жизни и в творчестве София Атлантова рассказывают, что этот проект стал попыткой их личного осмысления происходящего ужаса, а потом уже стало важным достучаться и до других людей.
Этот проект - наше желание сказать, даже не перекричать, потому что никакой крик не перекричит взрывы снарядов и рев танков.
Christian icons painted on military ammo boxes
Source: Photo Credit: Yevgen Chorny
Почти все средства, полученные от продажи икон, идут на поддержание работы Первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова, который помогает людям в конфликтном регионе. По словам Олександра, за время существования проекта там помогли более чем 60-ти тысячам пациентов.

"Превращение смерти в жизнь может быть не только символическим, но и реальным. Мы познакомились с военным госпиталем, который лечит не только военных, но и местное население. Они не только символически, но и реально превращают смерть в жизнь".
Christian icons painted on military ammo boxes
Source: Photo Credit: Yevgen Chorny
Художники размышляют о том, что для большинства людей этот конфликт воспринимается как что-то виртуальное, о чем пишут в интернете, говорят по радио и ТВ. Но, по словам Олександра, когда держишь в руках эти доски от ящиков, то словно прикасаешься к ужасающей реальности.

"Эти доски привезены с фронта, они воевали. Это попытка вывести людей из пространства виртуального и показать им реального участника этой смерти, потому что на этих ящиках - следы этой войны. На них копоть, некоторые даже пробиты пулями, посечены осколками. И сразу видно, что их жизнь на фронте была нелегка", - говорит Олександр.
Эти ящики - свидетели смерти реальных людей. Война - это не пафосная победа героев, это постоянная кровь, смерть и грязь.
Christian icons painted on military ammo boxes
Source: Photo Credit: Yevgen Chorny
Олександр отмечает, что их проект объединяет не только людей разных национальностей, но и разных вероисповеданий, и даже тех, кто вообще далек от какой-либо религии. 

"Это не только и не столько о Боге, сколько о человечности. Стержнем концепции проекта может быть благотворительность, попытка изменить смерть, превратив ее в жизнь".
Ukrainian artists Oleksandr Klymenko and Sofia Atlantova
Олександр Клименко и София Атлантова на презентации. Source: Photo Credit: Yevgen Chorny

Интервью с Олександром Клименко и Софией Атлантовой слушайте в плеере наверху страницы.

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