Иконы на ящиках от боеприпасов: «Побеждая темные силы войны с помощью кисти»

Украинский художник и писатель Олександр Клименко (творческий псевдоним Olaf Clemensen) рассказывает, что их арт-проект был запущен в 2015 году – в первую неделю Великого поста у православных христиан, что он считает символичным.





При посещении одного из батальонов в конфликтном регионе на востоке Украины, куда он передавал иконы, взгляд художника упал на груды ящиков из-под боеприпасов. Он забрал один ящик домой и попробовал воплотить свою задумку - использовать стенки ящика для написания иконы.





"Первая икона была икона Богородицы. Она оказалась очень удачной, я сам не ожидал - ощущение, что ей тысячи лет", - говорит Олександр. Source: Photo Credit: Yevgen Chorny Олександр и его партнерша по жизни и в творчестве София Атлантова рассказывают, что этот проект стал попыткой их личного осмысления происходящего ужаса, а потом уже стало важным достучаться и до других людей.

Этот проект - наше желание сказать, даже не перекричать, потому что никакой крик не перекричит взрывы снарядов и рев танков.

Source: Photo Credit: Yevgen Chorny Почти все средства, полученные от продажи икон, идут на поддержание работы Первого волонтерского мобильного госпиталя имени Пирогова, который помогает людям в конфликтном регионе. По словам Олександра, за время существования проекта там помогли более чем 60-ти тысячам пациентов.





"Превращение смерти в жизнь может быть не только символическим, но и реальным. Мы познакомились с военным госпиталем, который лечит не только военных, но и местное население. Они не только символически, но и реально превращают смерть в жизнь". Source: Photo Credit: Yevgen Chorny Художники размышляют о том, что для большинства людей этот конфликт воспринимается как что-то виртуальное, о чем пишут в интернете, говорят по радио и ТВ. Но, по словам Олександра, когда держишь в руках эти доски от ящиков, то словно прикасаешься к ужасающей реальности.





"Эти доски привезены с фронта, они воевали. Это попытка вывести людей из пространства виртуального и показать им реального участника этой смерти, потому что на этих ящиках - следы этой войны. На них копоть, некоторые даже пробиты пулями, посечены осколками. И сразу видно, что их жизнь на фронте была нелегка", - говорит Олександр.

Эти ящики - свидетели смерти реальных людей. Война - это не пафосная победа героев, это постоянная кровь, смерть и грязь.

Source: Photo Credit: Yevgen Chorny Олександр отмечает, что их проект объединяет не только людей разных национальностей, но и разных вероисповеданий, и даже тех, кто вообще далек от какой-либо религии.





"Это не только и не столько о Боге, сколько о человечности. Стержнем концепции проекта может быть благотворительность, попытка изменить смерть, превратив ее в жизнь". Олександр Клименко и София Атлантова на презентации. Source: Photo Credit: Yevgen Chorny

Интервью с Олександром Клименко и Софией Атлантовой слушайте в плеере наверху страницы.

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